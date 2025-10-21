Juanma Moreno rechaza un posible Ejecutivo en coalición con Vox en Andalucía: "Quiero un Gobierno en solitario"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, descarta un pacto con Vox para formar un gobierno de coalición tras las elecciones de 2026. Moreno prefiere un gobierno en solitario y se centra en mantener la mayoría absoluta del PP, aunque las encuestas sugieren que podría depender de Vox. El presidente andaluz critica a Vox, señalando que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos, y subraya que sus resultados en encuestas suelen ser mejores que en las elecciones.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha descartado un posible pacto con Vox tras las elecciones en Andalucía, que tendrán lugar "en la primavera de 2026", ha señalado.

"Prefiero un Gobierno en solitario", ha señalado el presidente andaluz, preguntado por ello en el Foro ABC que se celebra este martes y donde se le ha preguntado por los resultados del último sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centtra), en el que el PP de Moreno podría perder la mayoría absoluta y depender de Vox para gobernar.

Según dicha encuesta electoral, los populares estarían en una horquilla de entre 54 y 56 escaños, cuando la mayoría absoluta es de 55 en el Parlamento de Andalucía. Así, en la parte baja de la predicción, podrían tener mayoría simple.

Eso, le han preguntado al presidente andaluz, les llevaría a plantearse un Gobierno con Vox, partido al que el Centra le da un crecimiento notable.

Para Moreno, no hay opción de ese Ejecutivo de coalición. "Vox no quiere responsabilidades de Gobierno", ha valorado. "Cuando pones soluciones fáciles a problemas muy difíciles y luego te enfrentas a la realidad, la gente ve que has mentido", ha señalado Moreno.

Para el presidente andaluz "una cosa es prometer y otra cosa gobernar". A eso se suma que los de Abascal "siempre dan mejor resultado en las encuestas que en las urnas".

"Yo quiero un gobierno en solitario. Voy a pelear por mantener la mayoría absoluta", ha insistido. Esto es algo que ya ocurrió en 2022. "Yo entonces ya decía que trabajaba por la mayoría cuando nadie creía en eso", ha recordado.

Por eso, de aquí a las elecciones, que serán "en la primavera", el Gobierno de Juanma Moreno se plantea "trabajar en solucionar problemas" con la idea puesta en conseguir esa mayoría" que les permita gobernar sin depender de otros partidos.