Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo tras una discusión en Huelva

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Huelva tras apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo durante una discusión. El incidente ocurrió en un apartamento del Paseo de la Independencia en Huelva, donde ambos hombres compartían residencia. El presunto agresor reconoció los hechos en el momento de la detención y está a la espera de pasar a disposición judicial. Efectivos sanitarios y el médico forense se desplazaron al lugar, certificando el fallecimiento de la víctima.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, al que habría apuñalado en la madrugada de este sábado.

El suceso ha ocurrido en el apartamento que compartían en el Paseo de la Independencia de la capital onubense. Según las primeras informaciones, confirmadas por fuentes del cuerpo y que recoge Europa Press, ambos mantuvieron una pelea que escaló hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.