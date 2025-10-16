Antonio Sanz, 'el hombre de los mil cargos': de azote del PSOE en los ERE y delegado de Rajoy a atajar la crisis de los cribados

Como en aquella película de Alberto Rodríguez El hombre de las mil caras, el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha sido el hombre de los mil cargos.

El jerezano Antonio Sanz es un veterano en política tanto en lo orgánico como institucional. Durante su dilatada carrera, fueron claves los años en los que se convirtió en el máximo azote del PSOE por el caso ERE, como mano derecha del histórico popular Javier Arenas.

En el partido ha tenido cargos importantes como el de secretario general del PP andaluz y en lo institucional también fue hombre fuerte de Mariano Rajoy, al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Y ahora será el nuevo consejero andaluz, lo que demuestra que sigue siendo de la máxima confianza de Juanma Moreno, que ha preferido un perfil político, porque no coge esta cartera en cualquier momento.

Sanz ha jurado este miércoles por la tarde el cargo en el Palacio de San Telmo a ocho meses de unas elecciones, en las que la Sanidad será un medidor en las urnas, y para atajar la crisis del cribado del cáncer de mama por el retraso en la realización de pruebas diagnósticas con las que descartar lesiones tumorales.

El nuevo consejero cree que no tiene nada que perder. Unas horas después de que Juanma Moreno anunciara su nuevo cargo en su cuenta de la red social X, ha presentado un plan integral de cribados de cáncer, que incluye el de mama, de colon y del cuello del útero.

El mismo supondrá una inversión de 100 millones de euros, la incorporación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 705 profesionales más y un seguimiento personalizado de cada paciente.

Además, Sanz ha anunciado que su primera iniciativa como consejero ha sido la solicitud de un debate general sobre sanidad en el Parlamento andaluz la próxima semana, que lleva pidiendo la oposición más de dos años.

El objetivo es analizar su funcionamiento, pero también "defender el sistema y sus magníficos profesionales".

Una comisión de expertos

Además, el presidente le ha encomendado la convocatoria de una comisión de expertos con el objetivo de "empezar a trabajar en un nuevo modelo de gestión sanitaria, en el que se ponga al paciente en el centro de la gestión".

Para ello, le ha pedido al nuevo responsable de la sanidad pública andaluza que aplique "toneladas de diálogo" a todos los niveles, incluidos pacientes, profesionales y organizaciones sindicales. En esto también tiene experiencia pues en esta legislatura se ha encargado de negociar con los líderes de la oposición y con los sindicatos.

Además de ser un hombre de partido, es un político todoterreno y está muy acostumbrado a las emergencias de todo tipo. Siempre está presente en la extinción de los grandes incendios y en catástrofes que causó la dana hace un año en varios municipios de Málaga.

Sanz es licenciado en Derecho y conoce perfectamente el funcionamiento de la Administración. También del partido, no en vano ha estado presente en todas sus etapas durante más de 30 años, desde que ostentara la Presidencia de Nuevas Generaciones en 1990.

Durante esos años, fue hombre de confianza y muleta de Javier Arenas en su ejercicio de oposición andaluza y también lo ha sido recientemente del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, cuando éste ocupaba el mismo lugar que ahora ocupará él mismo.

Azote de Manuel Chaves

Como secretario general del PP andaluz, fue él quien coordinó la acusación particular del partido en la investigación del caso ERE, en el que resultaron condenados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 altos cargos de la Junta en la etapa socialista.

Desde 1996 a 2006, fue portavoz de su grupo en el Parlamento andaluz en la oposición, cuando fue considerado un gran estratega, y se convirtió en un verdadero azote contra el citado Manuel Chaves. Aprovechaba cada comparecencia para recriminarle sus entonces supuestos actos delictivos, que en la actualidad se decide en el Tribunal Supremo.

Vivió con amargura aquella victoria insuficiente de Javier Arenas cuando, con 50 diputados, el pacto entre José Antonio Griñán y Diego Valderas (IU) le arrebató la Presidencia de la Junta en 2012, por solo cinco diputados.

En el PP de Cádiz, tuvo un papel muy importante. Ocupó durante dos épocas la presidencia provincial del partido. La segunda la culminó, precisamente, al ser nombrado viceconsejero de Presidencia para dedicarse en exclusiva a esta tarea.

Sobre su persona, quienes lo conocen destacan su gran vocación de servicio público y su alta capacidad de trabajo y para negociar. "Tiene su vida consagrada a esto, le dedica a la política las 24 horas durante los siete días de la semana", señalan a este periódico desde su entorno.

Ahora tiene por delante