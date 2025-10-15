El Gobierno andaluz reforzará el sistema de cribados con un plan integral: 705 profesionales más para un seguimiento completo

Imagen de archivo de la realización del cribado de cáncer de colon.

El nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, se ha estrenado en el cargo, tras su designación este mismo miércoles, con el anuncio de un plan integral de cribados de cáncer, que incluya el de mama, de colon y del cuello del útero.

El mismo supondrá una inversión de 100 millones de euros, la incorporación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 705 profesionales más y un seguimiento personalizado de cada paciente.

Se trata de unas medidas que se quedarán implantadas en el sistema. "Han llegado para quedarse", ha asegurado Sanz, y se irán sumando nuevas iniciativas para evitar que esos retrasos vuelvan a producirse.

Además, Sanz ha anunciado que su primera iniciativa como consejero ha sido la solicitud de un debate general sobre sanidad en el Parlamento andaluz la próxima semana. El objetivo es analizar su funcionamiento, pero también para "defender el sistema y sus magníficos profesionales".

Se trata del plan de la Junta de Andalucía para atajar la crisis derivada de los retrasos en las segundas pruebas de cáncer de mama en el caso de los resultados no concluyentes.

Este plan incluiría el lanzado hace unos días con una inversión de 12 millones de euros para que todas las mujeres que han podido estar en esa situación se hagan una prueba antes del 30 de noviembre.

En el plan de choque se incluye, además, un cambio en el protocolo. La norma, que data de 2011, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud en Andalucía, no obligaba a a informar a las mujeres si su prueba de cáncer de mama no era concluyente.

Ahora sí serán llamadas todas, al igual que en el resto de cánceres en los que harán estos cribados, como el de colon y cuello de útero.

Además, el próximo día 19 de octubre, el día internacional del cáncer de mama, se aprobará una declaración institucional para su conmemoración.