Moreno, al mando de la crisis por el cribado de cáncer de mama: desde un plan de choque a revisión integral de los casos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración de un centro de salud en Almería. Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha puesto directamente al mando de la crisis provocada por algunos retrasos injustificados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la citación de pacientes del cribado de cáncer cuyas mamografías habían arrojado resultados "no concluyentes".

Desde el primer día que tuvo conocimiento del problema -el pasado miércoles-, pidió perdón por los posibles fallos y anunció una auditoría para conocer qué ha fallado en el protocolo.

Por eso, esta semana será clave en la Consejería de Salud para reconducir la situación. Ya se ha puesto en marcha un plan de choque respecto al protocolo y se ha comenzado a llamar a 2.000 mujeres que se han hecho ese cribado con el fin de revisar caso por caso.

Eso no quiere decir, como ha explicado este lunes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que haya 2.000 mujeres afectadas, pero en cualquier caso "sea cual sea la magnitud", los datos "no aminoran en nada la sensibilidad que hay que tener con este asunto".

Moreno insistió en esa misma jornada en que se trabaja "a contrarreloj" para solventar estos retrasos, reconoció el presidente andaluz durante su intervención en el acto de inauguración del centro de salud de Piedras Redondas, en Almería.

Precisamente este centro de salud lo inauguró sin la presencia de la consejera del ramo, Rocío Hernández, quien en otras ocasiones sí ha acudido.

En cualquier caso, desde el Gobierno andaluz aseguran que no es tiempo de dimisiones, tal y como pide la oposición, sino de remangarse y trabajar para que ningún andaluz desconfíe del Sistema Andaluz de Salud a unos meses de las elecciones autonómicas.

Las críticas de la oposición

Desde el PSOE señalan que están haciendo estas 2.000 llamadas, pero que "te llaman y te dicen, hay una sospecha de que puede tener cáncer".

"Muy bien, ya tengo la sospecha y ahora qué. ¿Cuándo me hacen la ecografía, otra mamografía o cuándo me atienden?", según ha indicado Férriz sobre las dudas que tienen esas mujeres. Al respecto, asegura que, tras ello, "se van a un seguro privado" para no esperar a que el cáncer se extienda.

Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), quien destapó los primeros casos, ha convocado este martes a mujeres afectadas por estos retrasos para analizar la presentación de una demanda colectiva contra el SAS.

Desde Amama califican la situación de "absoluta negligencia que puede incluso tener consecuencias penales tanto para los futuros infractores como para aquellos que puedan pretender de algún modo eludir la responsabilidad de las mismas".

Los primeros análisis realizados apuntan a que Cádiz, Sevilla y Málaga son las provincias con más casos por revisar del programa de detección del cáncer de mama.

Sobre el cribado, la asociación Amama ha exigido que "se depuren todo tipo de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias".

A su vez, la Fiscalía Superior de Andalucía ha registrado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente sobre estos errores y ya ha iniciado su estudio para decidir si abre o no las correspondientes diligencias.