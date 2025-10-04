Cuatro heridos en un atropello ocurrido en Jaén capital

Cuatro personas han resultado heridas en un atropello ocurrido esta tarde en Jaén, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 sobre las 17:30 horas para pedir ayuda porque un turismo había atropellado a varias personas en la confluencia entre las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid. De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes de la Policía Local y sanitarias han confirmado al 1-1-2 que el atropello ha ocurrido en el paso de peatones más cercano a la avenida Ruiz Jiménez y que cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas a un centro hospitalario. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.