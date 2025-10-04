Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

Cuatro heridos en un atropello ocurrido en Jaén capital

El suceso se ha producido en un paso de peatones de la Avenida Ruiz Jiménez.

Cuatro personas han resultado heridas en un atropello ocurrido esta tarde en Jaén, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 sobre las 17:30 horas para pedir ayuda porque un turismo había atropellado a varias personas en la confluencia entre las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid. De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes de la Policía Local y sanitarias han confirmado al 1-1-2 que el atropello ha ocurrido en el paso de peatones más cercano a la avenida Ruiz Jiménez y que cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas a un centro hospitalario. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.