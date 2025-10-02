Ocho de los diez pueblos con menor renta de España están en Andalucía y solo Málaga se cuela entre los más ricos

Estas son las calles de la localidad con menor renta de España, según la Agencia Tributaria. Gmaps Málaga

Ocho de los diez pueblos con menor renta de España están en Andalucía. El más pobre, de hecho, es de Málaga. Se trata de Benamargosa, un municipio cuyos ingresos medios por hogar son de solo 13.831 euros. El más rico del país, Pozuelo de Alarcón, declara más de 88.000 euros, siete veces más.

Según los datos de la Agencia Tributaria, Andalucía solo 'cuela' un municipio entre los más ricos de España. Se trata de otra localidad malagueña, Benahavís. Su renta media es de 43.159. Muy lejos de su vecina Benamargosa y, aún así, menos de la mitad que en Pozuelo.

Las cifras oficiales sobre las declaraciones de la Renta en España en municipios de más de 1.000 habitantes dejan a Andalucía con 8 de los 10 municipios más pobres. ¿Dónde están? Sobre todo en Granada, que acumula 4 de esas localidades con rentas por debajo de los 15.000 euros al año.

Le sigue, según datos de la Agencia Tributaria, Jaén. Allí hay tres municipios entre los más pobres de España. Pero el farolillo rojo lo tiene Málaga, que aunque solo sitúa una localidad en los 10 con menor renta, es la que menos dinero ingresa por hogar.

De esta forma, los pueblos con menos renta de España son Benamargosa, con 13.831 euros al año. Le sigue, en Granada, Guadahortuna, con 14.339 euros por año; también en Granada está el tercero más pobre, Colomera, con 14.507 euros al año.

Extremadura

En el cuarto pueblo se 'cuela' Badajoz con Higuera de Vargas -14.679 euros al año por hogar-. Y el quinto puesto de los municipios con renta más baja del país, según datos de 2023, es para Montizón, en Jaén. Cada declarante reconoce 14.834 euros anuales.

El sexto puesto es de Jaén también. En dicha provincia del oriente andaluz está Noalejo, con 14.864 euros de renta media. El séptimo puesto es de Badajoz de nuevo -Extremadura compite con Andalucía en la cola de la tabla-, con Zahínos, que ingresa por debajo de 14.900 euros por declarante.

Y en los puestos 9 y 10 de la tabla de los pueblos con menos renta de España están primero Granada, con Algarinejo, con 14.940 euros por declarante y año, y Cambil, en Jaén, donde ingresan 14.973 euros de media.

Agencia Tributaria

Esta tabla, aunque deja a Andalucía con un apabullante 8 de 10 en pueblos con menos renta de España, debe leerse con detalle. La Agencia Tributaria señala todos los pueblos con más de 1.000 habitantes.

¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los municipios que entran en la cola son pueblos muy pequeños, rurales, con tan pocos habitantes y una economía tan rural, que los ingresos los condenan a esos puestos bonísimos.