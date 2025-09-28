Turull asegura ahora que cuando dijo que los andaluces pagaban el gimnasio con dinero catalán no quería ofenderles

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que cuando aseguró que los andaluces se pagaban la mascota y el gimnasio con "el dinero de los catalanes" no quería ofender a Andalucía y a sus vecinos.

El independentista ha señalado que con esa afirmación quería poner de relieve que el Estado no trata bien a Cataluña y la "expolia". Así, Turull ha indicado que sus reproches son "contra el Estado" y no contra los andaluces.

El líder de Junts, además, ha culpado en parte a los medios de comunicación que han "estirado el titular" sobre sus declaraciones.

Las palabras exactas de Turull fueron: "Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar, no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía".

Turull, que ha acudido a las campas de Foronda de Vitoria-Gasteiz para participar en el Alderdi Eguna que celebra el PNV, ha dicho que "se puede estirar un titular hasta que se quiera", en alusión a sus afirmaciones sobre que, con "el dinero de los catalanes", los andaluces pueden "subvencionarse un gimnasio y tener un perro".

Al Estado

No obstante, ha asegurado que sus reproches no son a los andaluces. "Todo lo contrario, mi reproche es al Estado, que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña: 22.000 millones de euros de los catalanes se van y no vuelven, y nos dicen que son aportaciones a la solidaridad", ha censurado.

A su juicio, el Estado tiene un sistema por el que los catalanes "no pueden dar respuesta a muchos servicios básicos". "Que no nos digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad", ha insistido.

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, que "cambie de una vez por todas cambiar esa injusticia desde el Estado". "En Cataluña hay un amplio consenso sobre que no se puede seguir con este sistema de financiación", ha concluido.

Montero ha respondido este sábado a Jordi Turull que "nadie" financia a los andaluces. "No consentiremos que digan que esta tierra vive del subsidio", ha concluido.