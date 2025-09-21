La enésima contradicción de Montero: de rechazar la quita de deuda como consejera a su firma si es presidenta andaluza

María Jesús Montero se niega a una quita de deuda cuando era consejera de Hacienda de Andalucía EE

El 30 de mayo de 2018 la entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el Gobierno de Susana Díaz, se negaba a aceptar una quita de deuda para Andalucía.

Entonces ofrecía el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, no la quita, sino una reestructuración respecto a las comunidades autónomas que se hubieran endeudado con el Estado desde 2012 como consecuencia de su infrafinanciación. Entre ellas, estaba la andaluza.

En el vídeo que acompaña a esta noticia, Montero fue rotunda: "El señor Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate [sobre financiación autonómica]".

En su intervención añadía: "Lo decimos otra vez, para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no a Andalucía, de una propuesta que se hiciera [sobre quita de deuda a la comunidad]".

Para la Montero de 2018 "el debate [sobre la financiación autonómica] era insustituible, porque estamos hablando de los próximos diez años en materia de financiación".

La Montero de 2025 defendió todo lo contrario este sábado. Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, vaticinó que Andalucía "acabará aceptando" esa condonación porque la firmará ella misma cuando sea presidenta si gana las próximas elecciones previstas para primavera.

La cantidad estimada para la región andaluza, según los cálculos del Ejecutivo, superará los 18.000 millones de euros y no supondrá, según sus mismas palabras, "ningún agravio ni ningún beneficio a Cataluña".

A su juicio, las comunidades del PP no la firman porque se les cae su argumentario. Realmente los populares lo ven como "una trampa" para justificar el acuerdo con Cataluña y sortear el debate de la financiación.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en el Comité Director del PSOE andaluz. EFE

Montero lo consideraba de igual modo en aquella comisión del Parlamento hace ahora siete años. Sin embargo, ayer se preguntaba: "¿Quién, con un mínimo de sentido común, se opondría a la quita de la deuda que ofrece el Gobierno?".

Y ahora es ella, como ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, quien quiere imponer a todas las comunidades esta circunstancia que se negaba a aceptar en 2018.

A principios del mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las comunidades autónomas de régimen común.

En aquel entonces el Ejecutivo anunció que esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda.

Ello beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados.

Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba de manera paralela de que dicho ahorro no se podrá aprovechar para otras partidas de gasto de las regiones, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Es decir, que la condonación de deuda y que el Estado asuma el correspondiente pago de intereses no se traducirá en que las regiones vayan a disponer de mayor margen de gasto para otras cuestiones.

Otras contradicciones

No es la primera vez que la hemeroteca 'traiciona' a María Jesús Montero. En 2016 dijo que no cabían "negociaciones bilaterales con Cataluña".

"No caben negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación, porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta", precisó en una entrevista en Canal Sur Radio en noviembre de 2016.

Sin embargo, nueve años después en un acto al que asistió el pasado verano en Sevilla precisó que el fin del Gobierno es "federalizar" para todas las comunidades "por igual" el sistema de financiación singular cerrado para Cataluña.

Precisamente, el acuerdo se llevó a cabo en una reunión bilateral entre el Estado y la Generalitat que ella rechazaba cuando era consejera de Hacienda.

Mucho ha llovido desde que ella misma pusiera esa línea roja como consejera andaluza. Sobre todo porque en esta misma entrevista dijo que el Gobierno andaluz de entonces vigilaría al Ejecutivo para que este no cayera "en la tentación de paliar los problemas de Cataluña" compensándola económicamente en detrimento de otros territorios como Andalucía.