El rosario de sentencias de los ERE torpedea la hiperactiva oposición de María Jesús Montero en Andalucía

Este sábado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, reúne a la dirección de su partido para hacer sonar clarines de guerra. Las elecciones se ven en el horizonte y quiere prietas las filas del partido. Pero el caso ERE se lo pone difícil.

La reunión es en Huelva. En San Juan del Puerto, guiño a María Márquez, su número 2 en Andalucía y uno de los grandes activos del partido en la comunidad. Se trata del enésimo acto de Montero al sur de Despeñaperros.

Un repaso a su agenda desde que la eligieron como secretaria general del PSOE andaluz, a primeros de año, arroja unos 15 actos en la comunidad. Los viajes al sur se han vuelto hiperactivos desde la vuelta del verano. Se huelen las urnas.

Sin embargo, en esos mismos meses la Justicia ha ido publicando sentencias y escritos sobre la macro causa de los ERE fraudulentos. El caso, uno de los mayores casos de corrupción que se recuerdan en la historia reciente de España, sigue de vigencia con un rosario de noticias.

Cada vez que un juzgado comunica una novedad sobre el caso, supone un misil a la línea de oposición de Montero. Fuentes del PSOE explican que el caso ya está amortizado. No creen que suponga descrédito para el partido.

Consejera

Defienden, además, que Montero era consejera de Salud cuando se produjo el caso ERE. Luego pasaría a Hacienda, pero tampoco en ese departamento se le ha vinculado nunca con el asunto. Sin embargo, han señalado siempre desde el PP, estaba en los Consejos de Gobierno de Chaves y Griñán, luego condenados por esta causa.

Sea como fuere, Montero se ha tomado muy en serio las elecciones en Andalucía. En estos últimos meses ha estado en la comunidad al menos en 13 ocasiones sin contar con los tres días de congreso del PSOE de febrero donde se ratificó su liderazgo en la federación andaluza.

Así, la presencia de Montero se ha concentrado, sobre todo, en Sevilla, con 5 actos en estos meses. Le sigue Málaga, con 3; Córdoba, con 2; y Cádiz y Huelva, con un acto. En Almería también tuvo una comparecencia.

La actividad se ha redoblado desde la vuelta de las vacaciones. Los últimos viernes han sido siempre de visita a la comunidad y anuncio de promesas. Eso despierta recelos en el PP andaluz, que la acusa de usar su puesto de ministra para hacer oposición.

En estos meses, además de plantear las visitas a Andalucía, ha tenido también que tragar los 'sapos' de sentencias sobre el caso ERE que afectan a excompañeros suyos de partido.

Es el caso de la condena publicada en febrero, mientras Montero era proclamada candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, por el caso ERE. Se trataba de una sentencia por ayudas de Uvesa.

En julio se conoció un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que se elevaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la consulta sobre si las sentencias del Constitucional librando a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán de parte de su condena por el caso ERE se ajustaban a derecho.

Esto es especialmente sensible porque Chaves y Griñán fueron, además de los mentores políticos de Montero, dos 'vacas sagradas' del PSOE andaluz. Presidentes de la Junta, secretarios generales y líderes en una Andalucía que no contemplaba ni por asomo que los socialistas perdieran la Junta.

En septiembre, justo cuando Montero intensifica su agenda en Andalucía para aumentar la presión al Gobierno de Juanma Moreno, se conoce la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre las ayudas a Vitalia.

Aunque este escrito supone una absolución, es un nuevo recuerdo del caso de corrupción. El PSOE andaluz y Montero no pueden despegarse de los ERE aunque hayan pasado años y quieran centrar el discurso en la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la comunidad o la falta de sensibilidad que achaca a Moreno con los servicios públicos en la comunidad.

También en septiembre se conocieron dos sentencias más del caso ERE. Una por la pieza de Fertiberia y otra por ayudas otorgadas por el exdirector de Empleo, Francisco Javier Guerrero. Sí, el mismo del 'chófer de la coca' y de las ayudas en mano con dinero público desde un bar, como recogieron los informes de la Guardia Civil en su momento.

Sobre esto se conoció este mismo mes otra sentencia, también relacionada con Guerrero, pero que condena a unos conocidos suyos por el caso ERE.

Pero es que, aunque Montero quiera marcar una agenda lejos de los juzgados, el futuro más cercano no acaba de pintar bien para eso. Porque en los juzgados quedan 134 piezas pendientes por resolver en la vía penal.

Eso supone que el PSOE tiene que afrontar en los próximos meses y años muchos escritos del juzgado que van a seguir recordando a los andaluces ese capítulo negro de la historia de la comunidad.

Los socialistas insisten en privado en la idea de que es el pasado. Pero los Juzgados se empeñan en hacerlo presente.

A eso se suma el que el TJUE tiene aún que resolver sobre las sentencias a Chaves y Griñán. Eso puede ser un momento especialmente tenso para el PSOE y Montero. Cuando más se dilate la decisión de dicho tribunal, más tardará luego la Audiencia de Sevilla y, por lo tanto más posibilidad hay de que el caso 'resucite' más cerca de las elecciones de Andalucía.