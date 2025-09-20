María Jesús Montero ataca a Juanma Moreno con Gaza: "Usa malabares dialécticos para no reconocer el genocidio"

La vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha hecho parada este fin de semana en la localidad onubense de San Juan del Puerto para cargar contra Israel y contra el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Montero lo culpa -y también al PP- de usar "malabares dialécticos" en España y en Andalucía para "no pronunciar una palabra prohibida, que la mayoría de los andaluces asumimos sin dudarlo".

"Señor Moreno, repita con nosotros, se trata de un ge-no-ci-dio", dijo ya en su papel de oposición en Andalucía con un gesto exagerado para separar las sílabas y con el modo campaña más que activado.

Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos, Montero calificó como "simplemente indecentes" a los que no condenan esta situación y hacen un ejercicio de "equilibrismo".

Sobre todo cuando, a su juicio, "Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano". Una situación, ha remarcado, ante la que PSOE de Andalucía no se va a callar.

"Lo que está ocurriendo no es una guerra, es una campaña de destrucción masiva desproporcionada, deliberada contra una población indefensa", subrayó la vicepresidenta.

En su opinión, ese equilibrio que quiere mantener alguno -refiriéndose a Juanma Moreno- "no es neutral". "Para nosotros, quienes hacen ese tipo de ejercicio simplemente son indecentes. No vamos a permitir que no se condene esa barbarie", insistió.

También le lanzó una pregunta directa al dirigente andaluz: "¿Cuántos más tienen que morir por las bombas, por la hambruna, por el terror para que se deje de equilibrismo y se posicione con el sentir mayoritario del pueblo andaluz?".

Frente a esta actitud, ha situado la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "valiente siempre, que ejerce liderazgo coherente, que defiende con firmeza la legalidad internacional y los derechos humanos".

"Nosotros estamos en el lado correcto de la historia, como la mayoría de los ciudadanos, porque España está respondiendo con valentía a ese ataque que pensamos injusto", ha manifestado Montero.

Por último, ha remarcado que "si España se mueve, Europa se mueve y lo estáis viendo, marcamos la pauta a nivel internacional y tenemos que movernos; acabamos de condenar, de marcar posición internacional y lo seguiremos haciendo hasta que esto acabe".