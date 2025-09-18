El PSOE presume de que María Jesús Montero usa su cargo en el Gobierno central para beneficiar a Andalucía

El PSOE andaluz asegura que su líder y, a la vez, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, usa su cargo para beneficiar a la comunidad. Lo hace, cabe recordar, cuando a la vez es candidata a la Presidencia de la comunidad.

Así lo ha reconocido la número 2 del PSOE andaluz, María Márquez, quien ha señalado este jueves que la ministra de Hacienda ayuda "muchísimo a los andaluces desde la posición privilegiada que tiene en el Gobierno de España".

"Son muchas las decisiones que toma todos los días en beneficio de los andaluces” ha insistido la vicesecretaria general del PSOE-A, para quien, Montero, “desde su responsabilidad, influye directamente de manera positiva en la vida de los andaluces”.

Márquez no oculta el hecho de que Montero ejerce de forma simultánea como ministra de Hacienda, donde tiene capacidad de decisión sobre asuntos importantes para la comunidad, y como candidata a la Presidencia de la Junta.

De hecho, la número 2 del PSOE andaluz ha asegurado que Montero es "la mejor candidata", una mujer, ha dicho, “valiente, que va de frente” y que “pone el acento andaluz en las políticas del Gobierno de España”.

Confrontación

Contra eso, ha señalado, está la figura del líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien está "todo el rato en el mensaje de la confrontación entre territorios y en el mensaje de la confrontación con el Gobierno de España y con María Jesús Montero”, ha acusado.

"Es mentira que el Gobierno de España esté beneficiando a Cataluña y que perjudique a Andalucía. Es mentira”, ha defendido.

Según Márquez, es Andalucía la que tiene más beneficios por parte del Gobierno central y prueba de ello es "la quita de la deuda", que para la comunidad sería de más de 18.000 millones de euros si la Junta la aceptase, algo que ya ha negado.

Nuevo hospital

También se ha pronunciado la portavoz socialista del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, quien ha señalado que María Jesús Montero, “ha hecho más por el nuevo hospital" de Cádiz que Moreno Bonilla en siete años”, a pesar de que las competencias en sanidad son de la Junta de Andalucía.

Férriz se refiere al anuncio que hizo Montero la pasada semana en la que comunicó que el Gobierno central cedería espacio para la construcción del nuevo hospital gaditano. Ante eso, la socialista ha instado al Gobierno andaluz a firmar el convenio para empezar a levantar esta infraestructura.

“Ya no hay excusa, ya no hay coartada, ya no pueden agarrarse a que no hay terreno, no pueden echarle la culpa a nadie porque tienen unos terrenos cedidos gratuitamente donde no hay que hacer ninguna gestión urbanística y donde la actuación puede ser inmediata”, ha subrayado Férriz.

“Hemos venido a quitarle la careta a Moreno Bonilla porque en su voluntad nunca ha estado hacer el nuevo hospital”, ha insistido Férriz, que ha subrayado que la única voluntad del presidente andaluz es el destrozo de la sanidad pública “para seguir teniendo justificación de derivar millones y millones a la sanidad privada”, ha acusado la socialista.

"No es gratis"

Desde el Gobierno andaluz han respondido a esta cuestión. Así, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "engañar" a los gaditanos.

¿Por qué? Porque, ha indicado Sanz, ofrece "un mensaje que no se corresponde con la realidad" en cuanto a la cesión de los terrenos para el nuevo Hospital de Cádiz, ya que, según el borrador de convenio remitido por el Gobierno, "esta operación no es gratis".

Así, Sanz ha afirmado que "cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis, lo que no se puede decir es que es gratis y que luego cueste dinero a los gaditanos".

Además, ha añadido que el borrador de convenio también "demuestra" que "quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado".

"Su propia iniciativa demuestra que el único que estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución y dar paso para desarrollar el proyecto definitivamente y para poder ejecutar el hospital, del que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional pero que sin los terrenos no se podía avanzar".