Juanma Moreno lleva a Dinamarca la voz de Andalucía: participará en todos los puntos de la agenda europea

El presidente de la Junta de Andalucía participará esta semana en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones de la UE, que en esta ocasión se celebra fuera de Bruselas.

Tras la reunión de abril en el Palacio de San Telmo, la nueva cita tendrá lugar en Dinamarca, país que desde julio ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión.

La conferencia se desarrollará en dos jornadas. El jueves, en Copenhague, los presidentes debatirán sobre preparación y anticipación ante emergencias en el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Preparación para Emergencias, junto al titular danés del ramo, Torsten Schack Pedersen. Según fuentes de la Junta, “en la sesión se debatirá, principalmente, de cuestiones de preparación y anticipación ante emergencias”.

El viernes, los representantes se desplazarán a Elsinor (Helsingør), donde se analizarán el marco financiero plurianual 2028-2034 y la futura Política Agraria Común (PAC). “Allí se debatirá, entre otros asuntos, sobre el marco financiero plurianual (2028-2034) y la PAC”, precisan desde el Ejecutivo andaluz.

En paralelo, se celebrará una reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, con un orden del día que incluye la ciberseguridad, la desinformación y la inteligencia artificial. Tal y como remarcan desde San Telmo, “también tendrá lugar una reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, con asuntos como la ciberseguridad, la desinformación y la IA en el orden del día”.

Debates

El presidente andaluz, Juanma Moreno, tendrá un papel destacado en la cita. Fuentes del Gobierno autonómico recuerdan que “el presidente de la Junta tiene intervenciones en las dos jornadas y en todos los puntos de debate”.

Cabe recordar que Moreno es, ahora mismo, vicepresidente del Comité de las Regiones, órgano consultivo de la Unión Europea que representa a todas las regiones y ciudades. Pero, desde 2027, será su presidente gracias a un acuerdo político del PP europeo (PPE) con el PSOE europeo (S&D).

El presidente de la Junta ha señalado en numerosas ocasiones que Europa y el europeísmo son uno de los pilares de sus políticas. Y, además, que la gestión de los fondos, así como la toma de decisiones, deben ser compartidas por las regiones y no recaer solo en los gobiernos centrales de los Estados miembros.