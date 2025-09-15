Dos muertos y un herido al chocar un camión con un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería)

Imagen de archivo de una ambulancia y un helicóptero sanitario.

Dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida al chocar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería), según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este servicio, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente ha tenido lugar en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105 a las 17:45 horas.

A esta hora varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 para informar de la colisión entre un camión bañera y un turismo. Como consecuencia, varias personas habían quedado atrapadas.

De inmediato, la sala del 1-1-2 ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que ha movilizado un helicóptero), a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos de emergencia desplazados a la zona del suceso han confirmado el fallecimiento de dos personas y el traslado en helicóptero de otra a un centro hospitalario.