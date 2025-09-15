Juanma Moreno convoca el XVII Congreso del PP andaluz en Sevilla el 8 y 9 de noviembre con la vista en las urnas

El presidente del PP de Andalucía Juanma Moreno, ha convocado el XVII Congreso de su partido en Sevilla en el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. En dicha cita, el también presidente de la Junta será candidato a la reelección.

Según ha comunicado en la Junta Directiva Autonómica del PP andaluz, celebrada también en Sevilla, al XVII Congreso del PP andaluz acudirán hasta 2.160 compromisarios y la Presidencia del mismo estará en manos de Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva.

Habrá cuatro ponencias en el Congreso. La ponencia reglamentaria, sobre normas internas, la dirigirá Jorge Saavedra, quien es secretario general del PP de Granada.

La ponencia política está a cargo de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; y las ponencias sociales y económicas, en manos de personas que quieran colaborar, aunque no sean del PP, ha anunciado Moreno.

El presidente del PP andaluz se ha marcado como horizonte para este congreso las elecciones andaluzas de 2026, donde Moreno quiere ahondar en el rumbo de su 'vía andaluza'. ¿Qué es esto? La impronta del PP regional, que busca, ha señalado, la gestión, el diálogo y la moderación.

Servicios públicos

Así, de aquí a que se abran las urnas, Moreno ha pedido a los suyos que saquen pecho y hablen de la gestión que se ha hecho en la comunidad. Especialmente en ámbitos como la sanidad o la educación.

Así, el presidente de la Junta ha destacado logros como que Andalucía es con el PP la segunda comunidad más competitiva de España o que la Junta invierte por encima de la media del país en sanidad por habitante cuando durante años fue la última región en este medidor.