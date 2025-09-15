'Cumbre' de alto nivel del PSOE andaluz para preparar el 'asalto' a la Presidencia de la Junta "en cualquier momento"

La líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha convocado a los dirigentes del partido en la comunidad este mismo sábado. Será en el Comité Director y lo hace por segunda vez desde que alcanzó la secretaría general del partido a primeros de este año.

Si al inicio de este 2025 la reunión sirvió para presentar el liderazgo de Montero, ahora la idea es otra. Desde el PSOE saben que la convocatoria de elecciones está ahí. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, habla de junio de 2026 para abrir las urnas. Pero los socialistas creen que puede pasar "en cualquier momento".

Por eso quieren estar preparados. Y, sobre todo, en términos de comunicación política, dar la sensación de estar listos. No es casualidad la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Montero, este fin de semana en Málaga.

Porque, señalan fuentes del PSOE, la agenda tanto de Sánchez como de Montero -así como de los demás ministros del Gobierno central- está previsto que se intensifique en Andalucía. El 'asalto' a San Telmo ya ha empezado, aunque las encuestas, por ahora, no le dan muchas opciones a los socialistas.

Sea como fuera, confirma Europa Press, Montero reúne este sábado al Comité Director. No se sabe dónde aún, pero sí que la también ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno hablará ante los medios antes de la reunión.

Gestión

Las elecciones andaluzas, cabe recordar, levantan polvareda hace meses. El plazo para convocar a los andaluces a votar acaba en junio de 2026. Fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno explican a EL ESPAÑOL que cuanto más se acerquen al verano próximo, mejor. Habrá más cintas cortadas y primeras piedras. Más pruebas de gestión.

Sin embargo, en el PSOE no se fían. Entienden que una vez aprobado el Presupuesto, Moreno puede pulsar el botón en cualquier momento. No les falta razón, y además el Gobierno andaluz es milimétrico con los plazos de la Ley de Presupuestos. La consejera del ramo, Carolina España, lleva al minuto esta norma que estará seguro antes de que acabe el año.

Montero y su equipo tienen como misión de aquí a las elecciones confrontar el modelo de gobierno del PSOE con el del PP de Juanma Moreno -que no es el de todo el PP-. Porque la llamada 'vía andaluza -apuesta por los servicios públicos, diálogo y banderas tradicionales del centro como la igualdad o el andalucismo- hacen diferente a los populares andaluces de los madrileños, por ejemplo.

Justamente datos como el que se ha conocido este lunes, que señala que nueve de cada diez operaciones quirúrgicas se hacen en centros públicos o el que Andalucía haya superado la media de gasto sanitario por habitante, respaldan la gestión de Moreno.

En el PSOE no lo creen. Preparan el 'asalto' a San Telmo -sede de la Presidencia de la Junta con la idea de que el partido de Sánchez es quien mejor defiende lo público. Los socialistas han activado el "modo campaña".

En este contexto hay que enmarcar también la aprobación, en la reunión de la Ejecutiva del PSOE-A del pasado viernes, de la Comisión Regional de Listas, para que dicho órgano esté activado cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas, según han explicado las mismas fuentes.

Esto no significa que dicho trámite se vaya a iniciar ya, pero que sí redunda en la idea que viene defendiendo la dirección de los socialistas andaluces acerca de que en la federación andaluza "está todo preparado" para cuando el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, convoque las próximas elecciones al Parlamento autonómico.