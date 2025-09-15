Andalucía reduce un 14% las listas de espera para operarse y realiza nueve de cada diez intervenciones en la pública

Andalucía ha reducido un 14% el tiempo de espera para operarse y, además, realiza 9 de cada 10 intervenciones en el sistema sanitario público. La demora media ahora mismo es de 108 días de media, cuando hace solo dos años era de 150. La bajada es de 42 días, destacan desde la Consejería de Salud y Consumo.

Así, en el primer semestre de este año se han realizado un total de 223.000 intervenciones. El 86% de ellas, en el sistema público, recalcan desde el Servicio Andaluz de Salud. El dato es clave porque viene a respaldar la postura del Gobierno de Juanma Moreno, que defiende, frente a las acusaciones de la oposición, que defienden la red pública sanitaria.

Así, el plan de choque de la Junta para reducir las listas de espera, detallan desde la Consejería de Salud, supone un descenso de la demora para intervenciones en un 14,2%. Así, hay 30.074 pacientes menos esperando entrar en quirófano frente a los datos de 2023.

Por provincias, los avances son especialmente notables en Sevilla, con más de 7.000 pacientes menos en espera y una demora media que baja de 135 a 98 días; en Cádiz, con 6.700 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días; y en Huelva, donde la demora media se ha acortado en más de 100 días, pasando de 237 a 131.

"También destacan las mejoras de Almería (−3.100 pacientes y −63 días) y Jaén (−3.000 pacientes y −70 días). En Málaga, pese a un ligero incremento en los pacientes pendientes, la demora media baja de 98 a 81 días, consolidándose como la más baja de Andalucía", señalan desde Salud.

Consultas

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000.

La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses.

Este avance ha sido posible "gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año", defienden desde la Junta de Andalucía.

Las provincias con mejores resultados en consultas externas son Cádiz, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días; Granada, con una caída de la demora de 165 a 113 días; Jaén, que reduce la espera media de 231 a 183 días; y Sevilla, que pasa de 126 a 111 días con más de 9.000 pacientes menos en lista. También en Málaga, pese a un ligero aumento en el volumen de pacientes, la demora se mantiene estable y es una de las más bajas de Andalucía, con 114 días.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.