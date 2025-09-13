Tragedia en Jaén: fallece un motorista al colisionar con un camión en Martos

Tragedia en Jaén en la mañana de este sábado. Un motorista de 33 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico en la localidad de Martos, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 7:49 horas una llamada de socorro que alertaba de la colisión de un camión y una moto en la calle Bailén, en el Polígono Industrial Cañada de la Fuente.

En dicho aviso, se indicaba que el motorista estaba inconsciente en el suelo. De inmediato, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico que nada ha podido hacer por salvar la vida del motorista.