Muere en Granada un anciano de 84 años al caer con su coche por un barranco
El siniestro mortal ha ocurrido en Guadahortuna, en el kilómetro 12 de la carretera GR-5100.
Un anciano ha muerto este viernes al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna (Granada), según ha informado el 1-1-2.
De acuerdo con los datos aportados por el organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se ha registrado minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12.
Según los testigos, el coche en el que circulaba la víctima se ha salido de la carretera y ha caído por un barranco, quedando atrapado en su interior.
Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna.
A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años de edad.