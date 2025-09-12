Muere en Granada un anciano de 84 años al caer con su coche por un barranco

Un anciano ha muerto este viernes al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna (Granada), según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por el organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se ha registrado minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12.

Según los testigos, el coche en el que circulaba la víctima se ha salido de la carretera y ha caído por un barranco, quedando atrapado en su interior.

Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna.

A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años de edad.