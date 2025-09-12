Hervidero de teorías sobre la fecha de las elecciones andaluzas pese a que Moreno habla de junio abiertamente

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue meridianamente claro este jueves sobre la convocatoria de las elecciones en Andalucía: junio de 2026. Son cuatro años exactos después de ese 23 de junio de 2022 en el que se hizo con la amplia mayoría que ahora tiene hasta tatuada en el brazo.

Sin embargo, esa claridad, que descarta ya adelanto de las urnas, no convence al PSOE. Tampoco dentro del PP. Hay miembros incluso dentro del Gobierno andaluz que hacen quinielas con otras posibles fechas.

Es el caso de un alto cargo de la Junta nombrado por el propio Moreno quien esta semana señalaba que su apuesta era convocar cuanto antes para empezar la legislatura con el año natural. En enero o febrero a más tardar.

Su teoría es que, como una vez dijo la expresidente de la Junta, Susana Díaz, Andalucía está ahora "en la espumita del champán". Los datos económicos acompañan, la comunidad es una locomotora y eso hay que contabilizarlo, explicaba a EL ESPAÑOL.

¿Y por qué la prisa? Porque el año próximo puede que las cifras no sean tan buenas. No serán malas, aventuraba, pero el crecimiento actual podía desacelerarse. El paro podía crecer muy poco a poco, pero crecer.

El verano

Los datos del desempleo, de hecho, podrían subir ya en octubre por el efecto lógico del fin de la campaña de verano, realidad a la que está muy vinculada la economía andaluza. Deberían bajar con la llegada de la próxima primavera, entienden responsables económicos del Gobierno andaluz.

Pero, ¿y si la devolución de fondos europeos más un enfriamiento general de la economía andaluza empeoran las previsiones? "Habría que convocar ya y ahorrar la incertidumbre, empezar el año con los presupuestos aprobados", insiste quien cree que mejor antes que después.

Fuentes cercanas a San Telmo no lo ven así. No solo porque el propio Moreno haya señalado junio para votar. Explican que hay que inaugurar, cortar cintas... Vender la gestión realizada. Y para eso necesitan tiempo.

"Tiempo, cuanto más, mejor", señala una voz cercana al presidente. Eso aleja la fecha de votación al mes de junio, como indicó Moreno.

Pero hay más factores. El Parlamento era este primer Pleno del curso político un hervidero de rumores y teorías: adelanta para pillar a Pedro Sánchez con el paso cambiado; aguanta y así tiene el BOJA y las fotos de las inauguraciones; dependerá de lo que haga el Gobierno central...

La seguridad de Moreno no ha calmado a quienes ven sombras donde el presidente quiere arrojar luz. Porque fuentes cercanas a la Presidencia hablan también de la posible coincidencia de las elecciones andaluzas y generales.

Desde el Gobierno andaluz no lo temen. De hecho, creen que les beneficia. En el PSOE no están tan seguros. Pero desde la Moncloa miran de reojo a San Telmo; desde San Telmo devuelven la mirada de soslayo.

De fondo, mientras cada uno deshoja su margarita electoral, están las encuestas. El Centra -Centro de Estudios Andaluces- apunta a una cómoda mayoría para el PP de Moreno. Pero los tiempos políticos son líquidos y cambiantes.

A eso se suman recientes sondeos que apuntan a un crecimiento de Vox. En el PP creen que no les afectaría mucho y que quien tiene más que perder es el PSOE. Entienden que el voto a los de Abascal crece justo en sus caladeros de voto: en barrios humildes y periféricos.

Si eso se consolida, añaden, el PSOE puede tener un serio problema porque se quedaría sin su base electoral natural. Los populares ponen de ejemplo Francia, donde ocurrió algo parecido y el partido socialista francés quedó relegado a la cola.