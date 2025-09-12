Andalucía registra ya nueve focos de gripe aviar confirmados, pero siguen sin darse contagio a humanos

Andalucía tiene ya nueve focos de gripe aviar. Así lo ha confirmado la Junta en un comunicado este mismo viernes en el que pide calma a la población y recuerda que el contagio a humanos es prácticamente imposible.

Pese a lo dificultoso de esa transmisión, las autoridades sanitarias insisten en la idea de la prudencia y de evitar las aves muertas o enfermas.

Según ha señalado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en Andalucía hay "brotes que podemos decir que están confirmados por la red de alerta sanitaria-veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son nueve focos los que hay ahora mismo confirmados en Andalucía".

Son nueve. Tres de ellos están en aves silvestres; hay otros dos en parques urbanos o periurbanos; dos más en granjas; y otro en una granja que no es exactamente avícola, pero tiene aves.

Los focos, en todo caso, se concentran por ahora en las provincias de Sevilla y Huelva, confirman fuentes de la Junta de Andalucía.

"Tranquilidad"

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" puesto que, ha señalado, "existe una colaboración perfecta entre gobiernos de España a través del Ministerio de Agricultura, Consejería de Agricultura, Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Consejería de Salud y, por supuesto, también con todas las administraciones locales".

"Puesto que, al final, estamos viendo que los focos de gripe aviar ahora mismo, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas, está teniendo una presencia en todos estos ámbitos", ha explicado García.

Además, ha recordado a la ciudadanía la importancia de hacer "caso a esos carteles y a ese protocolo que se ha puesto en marcha y que ya está establecido con los ayuntamientos y que aparece en los parques", como "no acercarse ahora mismo donde están las aves y no darles de comer".

Cautela

"Ser cautos. Los parques tienen medidas de seguridad, los ayuntamientos vigilan dos veces al día, pero es verdad que la población tiene que ser cauta y tener precaución para no acercarse a ellos", ha comentado.

Finalmente, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha apuntado que "todas las personas que han tenido contacto también están en vigilancia" y todas las consejerías, dentro de sus competencias, están "llevando a cabo toda esa vigilancia de una manera exhaustiva".