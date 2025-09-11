Tragedia en Almería: una mujer muere tras ser atropellada por un autobús

Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una mujer ha muerto este jueves tras ser atropellada en Almería capital, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, adscrito a la Consejería de la Presidencia, el teléfono 1-1-2 ha recibido a las 7:23 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de una mujer gravemente herida tras ser atropellada por un autobús en la Avenida Federico García Lorca.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 1-1-2, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local.

La Policía Local ha confirmado el fallecimiento de la víctima en el lugar del siniestro, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.