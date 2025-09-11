Liberada la mujer retenida en Granada por el asesino de su marido, ya detenido

Un hombre ha muerto este miércoles por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada). EFE/Miguel Ángel Molina

La Guardia Civil ha liberado esta madrugada a la mujer que se encontraba retenida desde primeras horas de la tarde del miércoles en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), por el presunto asesino de su marido, que ha sido detenido.

La liberación, según ha confirmado a EFE la Guardia Civil, se ha producido a las 4:30 de este jueves tras más de 13 horas de negociación con el presunto autor del crimen.

El detenido es un hombre de 61 años que tiene, al parecer, sus facultades mentales perturbadas y que mantenía rencillas con el matrimonio, principal hipótesis que baraja la Guardia Civil como móvil de lo ocurrido.

La mujer se encuentra en aparente buen estado de salud, según las fuentes.

Tras cometer el crimen, el hombre, al que los vecinos apodan Pedro el loco, se atrincheró en su vivienda con la mujer de la víctima hasta su liberación tras la intervención de la Guardia Civil, que desplazó al lugar a la Unidad Especial de Intervención, especializada en operaciones de alto riesgo, y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, entre otros efectivos.

Los hechos ocurrieron en torno a las 15:00 horas de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega, hasta donde se desplazó un amplio dispositivo de la Guardia Civil, además de efectivos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.

Todo apunta a que el presunto autor aguardó la llegada en coche de este matrimonio vecino. Al verlos llegar, embistió su vehículo contra el de la pareja.

A él, un hombre de 67 años ya jubilado, le disparó con un arma de fuego, y a la mujer la secuestró para atrincherarse con ella en su casa, que según los vecinos linda con la del matrimonio, separadas ambas por una valla.

El lugar ha permanecido desde entonces acordonado y sin posibilidad de acceso. A última hora de ayer miércoles comenzaron a llegar familiares de la víctima visiblemente afectados para seguir el desenlace del caso.