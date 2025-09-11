Un autobús se salta un semáforo en rojo y choca contra el Metro en Granada: hay nueve heridos leves

El accidente entre el autobús y el Metro en Granada.

Susto en el Metro de Granada. Un autobús ha chocado esta mañana contra un vagón del Metro y ha habido nueve heridos leves.

El suceso se ha producido a las 13:49 en la glorieta situada en el Parque Tecnológico de la Salud de la capital granadina.

Según han indicado desde Metro Granada, el accidente se ha producido porque el autobús se ha metido en la plataforma del Metro cuando el semáforo estaba en rojo.

La colisión ha sido aparatosa como puede verse en las imágenes y los testigos han llamado corriendo al servicio de emergencias 112.

Hacia el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Han evacuado a esas nueve personas afectadas y han sido trasladadas a un hospital aunque, afortunadamente, el pronóstico ha sido leve.

No es la primera vez que ocurre. Y seguramente tampoco será la última. En marzo de este mismo año hubo otra colisión entre un autobús y el Metro en el barrio granadino del Zaidín y no hubo heridos, aunque sí daños materiales.