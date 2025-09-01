Una imagen del lugar del accidente.

Andalucía

Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido (Almería)

El siniestro se ha producido esta mañana en la carretera que une San Agustín y Almerimar.

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL-9008, en El Ejido (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente se ha producido a las 6.00 horas de esta mañana, cuando el 1-1-2 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido, en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.

Tras el aviso de los testigos al Teléfono de Emergencias se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.

Estado en el que quedó el patinete eléctrico tras el accidente de tráfico. Al lado, una imagen de los sanitarios reanimando a los dos menores sobre el asfalto de la Avenida de la Ñora en Murcia.

A su llegada, los sanitarios no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete, del que se desconoce identidad, en el lugar del accidente.