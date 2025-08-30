Cada vez menos niños en Andalucía: los nacimientos caen por encima del 10% en los hospitales públicos

Imagen de archivo de un recién nacido. E. E. Sevilla

Los datos de los hospitales públicos confirman la crisis demográfica en la que se encuentra inmersa Andalucía y el resto de España. Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, los nacimientos cayeron un 11 por ciento en la primera mitad del año.

En total, los centros de la sanidad pública andaluza han atendido un total de 20.443 partos de enero a junio. De ellos 15.314 fueron vaginales y en 5.129 casos hubo que realizar cesáreas.

Son más de 2.600 niños menos que en el mismo periodo del año anterior en el que se registraron 23.086 nacimientos en los hospitales públicos.

Durante la primera mitad del 2025 se ha atendido una media de casi 113 partos al día. Mientras, la estancia media ha sido de tres días.

La mayoría de los nacimientos se han registrado en Sevilla, que es a su vez la provincia más poblada. Se registraron un total de 4.049 partos.

Le siguen Málaga (3.677), Cádiz (2.780), Almería (2.645), Granada (2.590), Córdoba (1.736), Jaén (1.616) y Huelva (1.350).

Por su parte, las matronas del SAS han participado en más de 430.000 consultas de enero a junio, ya sea en hospitales, centros de salud o a domicilio.

Desde el SAS indican que todos los nacimientos se han atendido "respetando, siempre que ha sido posible, el modo en que la mujer desea recibir este tipo de atención sanitaria".

Forma parte de las medidas incluidas en el Plan de Parto y Nacimiento de la Consejería de Salud y Consumo.

Fomentar la participación del hombre

Para hacerlo hay en marcha un Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal en el sistema sanitario público andaluz.

Tiene varios objetivos. Entre ellos están la participación de la madre y la adecuación del entorno físico para favorecer su comodidad y seguridad. También se promociona la lactancia materna "desde el respeto de la decisión de la mujer".

Otra de las estrategias es la disminución de las intervenciones innecesarias. Esto se manifiesta especialmente en el uso de las ecografías, las cesáreas, las episiotomías y el rasurado perineal.

Del mismo modo, también se promueven medidas que contribuyan a fomentar la participación del hombre en la crianza.

Nuevos cribados

Asimismo, recientemente se ha actualizado el Proceso Asistencial sobre embarazo, parto y posparto. El anterior era de 2014. Se busca que dichos procesos respondan a las necesidades de profesionales y pacientes e incluyan el uso de las nuevas tecnologías.

Para ello se ha trabajado con diversas asociaciones implicadas. El resultado es la modificación de varios de los protocolos.

Por ejemplo, se han revisado recomendaciones para el cribado del retraso de crecimiento intrauterino precoz. Igualmente, se han incorporado nuevas atenciones para el recién nacido, tales como los cribados de audición y de enfermedades endocrino-metabólicas. Se hacen, "preferentemente", antes del alta.