Continúan los trabajos para estabilizar el incendio de Lubrín, en Almería: "Una noche complicada"

Medios aéreos y terrestres continúan trabajando para estabilizar el fuego que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). Este sábado, el operativo de Extinción de Infoca está centrando los esfuerzos en cerrar el último flanco que sigue activo tras "una noche complicada" por el viento en la que ha habido incluso que retirar a algunos bomberos forestales para preservar su seguridad, según han indicado en un comunicado.

El viento ha comenzado a intensificarse a las 10.00 horas y se ha hecho aún más notable a partir de las 12.00 sumando dificultad a la extinción. El operativo ha reforzado los medios aéreos y terrestres para conseguir cuanto antes la estabilización del incendio frente a este empeoramiento de las condiciones.

La zona noroeste sigue mostrando actividad; mientras que el resto del perímetro está bastante contenido. Actualmente en el lugar trabajan siete aviones y cinco helicópteros.

Por su parte, los equipos de tierra, compuestos por unos 180 efectivos, continúan el trabajo sobre "un terreno muy abrupto que no facilita en nada su labor".

En concreto, en relación con los medios por tierra han indicado desde el Infoca que trabajan seis autobombas; 15 grupos de bomberos forestales, seis Bricas, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, un técnico de supervisión, un encargado, un técnico analista y el director de Centro Operativo Provincial.

También está las unidades Meteorológica, de Análisis y Médica. De igual modo, colaboran bomberos procedentes de la zona del Levante.

El despliegue activado por la Agencia de Emergencias para este incendio cuenta con Guardia Civil, Policía Local, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061).

En el Puesto de Mando Avanzado desplegado se encuentra la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, directora ejecutiva del Plan Infoca en la provincia y el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio, director de la emergencia.

Desalojos preventivos

Durante la madrugada del viernes, los servicios municipales desalojaron de forma preventiva a cinco vecinos de Albaricos y Fuente de Albaricos en Bédar, y se llevó a cabo un alejamiento preventivo momentáneo en Marchal, Lubrín. Todos los afectados pudieron regresar a casa con normalidad durante la misma mañana del viernes.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.