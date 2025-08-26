Fallece un hombre tras volcar una furgoneta y quedar atrapado en Torredelcampo (Jaén): hay otra persona herida

Un hombre ha fallecido y otra persona ha resultado herida este mediodía al volcar una furgoneta en un camino de Torredelcampo (Jaén), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, en un comunicado.

El 112 recibió sobre las 13:00 horas una llamada del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 en la que se avisaba de un hombre herido en el camino del Megatín, indicaban que estaba atrapado bajo una furgoneta.

Solicitaban la presencia de las fuerzas de orden público y de los bomberos para poder excarcelar al atrapado. La sala coordinadora de emergencia informó al momento a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los bomberos.

Fuentes de los bomberos han confirmado al 112 que el varón atrapado bajo el vehículo ha resultado fallecido y hay otra persona herida.