Tragedia en Úbeda (Jaén): muere un motorista de 67 años tras chocar con un camión
El accidente se ha producido en un antiguo vertedero de escombros a las 08.45 horas de este domingo.
Un motorista de 67 años de edad ha muerto este domingo tras chocar contra un camión en la localidad jiennense de Úbeda, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.
El siniestro se ha producido en el Camino Madre de Dios, a la altura de un antiguo vertedero de escombros en una finca, sobre las 08:45 horas.
En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.