La ola de calor deja tres muertes en Andalucía: dos hombres y una mujer de entre 53 y 77 años en Sevilla y Córdoba

La ola de calor que termina este martes, y que se ha prolongado durante 16 días, deja un registro de tres muertes en Andalucía, dos hombres y una mujer, ocurridas en las provincias de Sevilla y Córdoba, donde se sintieron especialmente las temperaturas máximas.

Es el balance definitivo de este episodio de temperaturas extremas, dado a conocer por la Consejería de Salud y Consumo y que detalla que los decesos se produjeron durante el pasado fin de semana.

Los fallecidos son un hombre de 77 años en La Rambla (Córdoba), que murió el pasado domingo; un vecino de 53 años que falleció en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra el día anterior, el mismo en el que murió una mujer de 75 años en Belmez (Córdoba).

En todos los casos los fallecidos presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo, ha remarcado la Junta, y que están incluidos dentro del protocolo activado para actuar ante temperaturas excesivas.

Es un sistema que tiene como población diana –aquella considerada especialmente vulnerable– a mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

El protocolo se activó el pasado 16 de mayo. Desde entonces, se han registrado en Andalucía un total de 10 muertes por golpe de calor, de un total de 24 casos diagnosticados, de los que 23 requirieron ingreso hospitalario.

Además, desde el inicio de la temporada y hasta el 14 de agosto, según los últimos datos disponibles, se han registrado 994 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 660 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), aplicación desarrollada en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad por todas las causas y atribuibles a un exceso o defecto de la temperatura, las muertes observadas atribuibles a este efecto en España son 2.635.

En Andalucía, desde el inicio de la temporada, del total de fallecimientos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que 169 son atribuibles al exceso de temperatura, lo que supone 39 muertes más que el año anterior en este mismo periodo.