Andalucía sortea su semana "más complicada" de incendios con más de 2.000 desalojados, pero sin requerir a la UME

Andalucía no ha escapado de la oleada de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en toda España. El lunes, en palabras de Juanma Moreno, se sufrió el "más complicado" de los últimos años, cuando el fuego estuvo a punto de alcanzar las casas en Tarifa.

Hubo que desalojar a 2.000 personas "en tiempo récord", pero la situación se pudo salvar. Las llamas también obligaron a evacuar a 200 vecinos en Jabugo (Huelva) y a otros 200 entre turistas de un camping y otros que se encontraban en un paraje de cascadas en San Nicolás del Puerto. (Sevilla).

En plena ola de calor, con temperaturas que han alcanzado los 45 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Cádiz, los incendios se han repartido por todas las provincias cada día.

El pasado jueves, el día de más actividad había 12 incendios forestales declarados simultáneamente. En todos ellos se ha podido estabilizar la situación sin daños personales y con los medios propios del Plan Infoca de Lucha contra los Incendios Forestales.

Hasta ahora, Andalucía no ha requerido la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como ha sucedido en otras comunidades.

Colaboración con otras regiones

Incluso se han enviado más de medio centenar de efectivos y diversos medios aéreos a los incendios activos de Castilla-León, Extremadura y Galicia, las regiones que más sufren esta oleada.

Únicamente se contó con la colaboración externa de bomberos de la localidad portuguesa de Moura en el incendio de Aroche (Huelva).

Fue otra de las situaciones complejas de la semana. Aunque el fuego no estuvo cerca de llegar a la población, el miércoles se extendía de manera descontrolada por una zona con mucha masa forestal.

Hasta 18 medios aéreos en Aroche

Se llegaron a movilizar hasta 18 medios aéreos y 150 efectivos para intentar contener el avance lo más rápido posible y que no se alcanzaran áreas de mayor valor ecológico.

Se consiguió estabilizar a última hora de la tarde del día siguiente. Unas 500 hectáreas quedaron arrasadas. En el de Tarifa, el otro gran incendio, se quemaron unas 300, pero la situación fue más límite. Las llamas estuvieron a escasos metros de llegar a las casas que quedaban tras Atlanterra.

Al fuego, se le añadió la complicada evacuación, solo posible por una carretera convertida en una "ratonera", tal como reconoció hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Pese a ello, todos pudieron salir a tiempo. Algunos volvieron a su residencia habitual. El resto tuvo que repartirse entre el colegio y la iglesia de Zahara de los Atunes.

Todo el pueblo colaboró para que no faltase la comida ni el agua, incluida la ONG del chef José Andrés, que estaba entre los desalojados.

Más dinero para prevención

En Andalucía es la Consejería de Presidencia y no la de Medio Ambiente, como en otras comunidades, la que se encarga de la prevención y extinción de incendios.

Recuerdan que este 2025 han invertido 257 millones de euros en el Plan Infoca. Son 14 millones más que el año pasado, lo que supone una subida del 6 por ciento. Disponen de 4.700 efectivos y 44 medios aéreos.

De todos ellos, unos 111,2 están destinados directamente a la extinción, pero la mayor parte, el 56,8 por ciento (146 millones) se dedica a la prevención.

Talas selectivas

Entre los trabajos principales que se realizan en el bosque durante todo el año está la adecuación de cortafuegos y áreas recreativas. También se preparan fajas auxiliares, zonas despejadas de vegetación que impiden que las llamas se extiendan.

Igualmente, también se hacen clareos en las zonas con más densidad de árboles. Consiste en la tala selectiva de determinados ejemplares de forma planificada. Se hace para reducir la competencia entre ellos por recursos como el agua, la luz y el resto de nutrientes.

Dicha técnica mejora la salud general del bosque y hace a sus ejemplares más resistentes ante agentes como el fuego.

Del mismo modo, los técnicos del Infoca también practican lo que se conoce como quemas prescritas. Sirven para reducir el combustible vegetal compuesto fundamentalmente de matorrales. Se hace sobre todo en aquellos puntos donde el riesgo de incendios es mayor.

"La UME no es suficiente"

Juanma Moreno destacaba el pasado viernes que "el aumento de profesionales dentro de Plan Infoca hasta los 4.700", permite a la Junta de Andalucía "estar mejor preparados, además de prestar solidaridad con otras Comunidades Autónomas como está ocurriendo en Extremadura".

Este mismo sábado, el presidente andaluz pedía a través de las redes sociales más medios al Gobierno para luchar contra los incendios.

"La situación es excepcional y la UME no es suficiente. Andalucía está ayudando en distintos puntos de España y haremos todo lo que esté a nuestro alcance", decía.

Endurecimiento de penas

Durante esta semana el foco también se ha centrado en la intencionalidad de los incendios, una vez confirmado que el de Tarifa pudo ser provocado, según los primeros indicios.

Por ello, Juanma Moreno ha planteado el debate del "endurecimiento de las penas" para pirómanos. Además, reconocía las "dificultades" que existen para detener a este tipo de delincuentes, que después se enfrentan a un código penal "completamente inocuo".

Aunque hasta ahora se ha logrado controlar todas las situaciones de riesgo, desde la Junta de Andalucía insisten en "extremar la prudencia" en medio de una ola de calor que no termina hasta el lunes.

De hecho este sábado trabajaban hasta 14 medios aéreos para sofocar un incendio en Villanueva del Rey (Córdoba). El fuego está en una zona de pasto y lejos de núcleos poblacionales.

El mapa de índice de riesgo de incendios forestales pinta de rojo casi todas las provincias de la comunidad. Solo se libra del peligro "extremo" la mayor parte de Granada y Almería al completo, que están en niveles naranjas, o lo que es lo mismo, con "riesgo muy alto".