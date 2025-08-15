Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Villanueva de la Reina (Jaén): dos víctimas son menores de edad
Un turismo se ha salido de la calzada en el kilómetro 308 de la A-4 a las 6.30 horas. Los afectados han sido trasladados al Hospital Alto Guadalquivir.
Más información: Un joven de 19 años trasladado al hospital tras volcar su coche en una rotonda en Málaga capital.
Dos menores y dos mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico esta mañana en Villanueva de la Reina (Jaén), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita a la Consejería de la Presidencia.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 6.30 horas, momento en el que el teléfono 112 ha recibido un aviso donde alertaban de que un turismo se había salido de la calzada en el kilómetro 308 de la A-4, sentido Bailén.
La sala coordinadora activó en ese instante a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado al 112 que han atendido y trasladado al Hospital Alto Guadalquivir a cuatro personas: un bebé de 11 meses, una niña de dos años y dos mujeres, de 39 y 68 años.