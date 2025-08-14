La dura realidad de la Guardia Civil en Torreblascopedro (Jaén): un coche con 300.000 km y 4 efectivos operativos

El cuartel que la Guardia Civil tiene en Torreblascopedro dispone de "un único vehículo" para toda la plantilla y encima "tiene más de 300.000 kilómetros". Esta es la cruda realidad de este puesto que denuncia Jucil y que ha llevado a esta asociación profesional a promover una moción en el Ayuntamiento, para mejorar la situación de este acuartelamiento que también presenta carencias de personal.

De hecho, la actual plantilla cuenta con un sargento, un cabo y seis guardias civiles. Esos son los números sobre el papel, pero una vez más, Jucil lamenta que la realidad es otra porque en la práctica solo hay cuatro efectivos operativos para esta localidad jienense con 2.500 habitantes.

"El sargento está actualmente comisionado durante seis meses en un pueblo de Castilla-La Mancha; un agente está comisionado en el área de violencia de género del puesto principal de Bailén; otro agente tiene una baja de larga duración por una enfermedad grave y otro guardia civil no puede prestar servicio de armas, por tanto, no puede salir de servicio a la calle", tal y como detalla la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil).

"Este problema no se circunscribe al puesto de Torreblascopedro, es generalizado, de manera que hay una o dos patrullas como mucho, para atender el área de Bailén, Baños de la Encina, Guarromán y Torreblascopedro, además de todos los pueblos y núcleos urbanos que forman parte de esta demarcación territorial: Jabalquinto, Campillo del Río, la Estación Linares-Baeza y un largo etcétera".

La falta tanto de efectivos como de medios materiales en los acuartelamientos es un mal endémico que lastra la gran labor que desarrolla la Guardia Civil, a lo largo de la geografía nacional, de forma que Jucil ha iniciado una campaña que consiste en promover una moción en todos los ayuntamientos del país, con el objetivo de mejorar la dotación personal y logística de los acuartelamientos.

El Pleno del Ayuntamiento de Torreblascopedro ha aprobado la citada moción donde se recogen textualmente los siguientes acuerdos para mejorar el panorama actual porque este pueblo solo tiene operativos un cabo y tres agentes. "Instar al Ministerio del Interior a que, en coordinación con la Dirección General de la Guardia Civil, proceda a reforzar, de manera prioritaria, los efectivos asignados al municipio de Torreblascopedro".

"Solicitar el incremento de recursos materiales y medios técnicos destinados al cuartel de la Guardia Civil que presta servicio en este municipio, con el fin de mejorar su operatividad y capacidad de respuesta. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno de Jaén y a la Dirección General de la Guardia Civil".

La labor de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) para reforzar el trabajo del Instituto Armado en materia de seguridad ciudadana, en la "prevención" del narcotráfico, del blanqueo de capitales o el tráfico de armas y personas, así como el control de la legislación en materia de inmigración, se mantiene activa en todos los ayuntamientos. La mejor prueba de ello es que esta moción también ha sido aprobada recientemente en el Consistorio de Linares.