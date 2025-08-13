La zona arrasada por las llamas en Tarifa, un terreno muy apreciado para el desarrollo de proyectos turísticos

Parte de la zona arrasada por el fuego, junto a las casa de los Alemanes. EFE

El segundo incendio en Tarifa en menos de una semana ha arrasado una superficie de 300 hectáreas muy cercana a las urbanizaciones, algunas de lujo, que se ubican en una ladera junto a las playas de Atlanterra y los Alemanes.

Una parte de dichos terrenos son urbanizables. Hay dos proyectos ya aprobados en la zona afectada por los incendios. Sin embargo, la confirmación de que el incendio ha sido intencionado ha reabierto el debate sobre el futuro de estos suelos que se encuentran entre parques naturales.

El fuego estuvo muy cerca de llegar a las casas que hay en los Alemanes, donde ya hay proyectada una ampliación de más de 500.000 metros cuadrados. Llega hasta los límites del Parque Natural del Estrecho.

En otra de las áreas afectadas, la que queda por detrás de las urbanizaciones de Atlanterra, ya está en construcción el proyecto de Atlanterra Golf. Comprende una superficie de 1.279.780 metros cuadrados, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras.

Dichas urbanizaciones ya están aprobadas por el Ayuntamiento de Tarifa. Han recibido la oposición de Ecologistas en Acción y del Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, el núcleo poblacional más cercano de unos 1.200 habitantes y que es considerado Entidad Local Autónoma.

"Nos afecta como pueblo"

"Nos afecta como pueblo, porque toda la gente que está allí viene al pueblo a la farmacia, al supermercado. Estamos encantados de recibir turismo pero llega un momento que es insostenible", indican desde el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes.

Juan Clavero, representante de Ecologistas en Acción, denuncia que estos "terrenos eran forestales y han sido recalificados". Además, cree que se ampliará la sensación de "ratonera" en una zona que tiene una única vía de entrada y salida y donde la evacuación es muy "compleja".

Según indica, edificar ahí es un "peligro", porque las casas están rodeadas de bosque. Complicaría aún más la salida en un área susceptible de incendios en épocas de temperaturas extremas y donde el viento alcanza los 50 kilómetros por hora.

En cualquier caso, son desarrollos urbanísticos que ya están en marcha. En principio, el fuego no les va a afectar.

Sin embargo, en este contexto, a través de las redes sociales ha aumentado el malestar por la posibilidad de que parte de las 300 hectáreas arrasadas que todavía eran vírgenes se conviertan en casas y hoteles.

Limitado por la Ley de Montes

En un principio, la conversión de terrenos rústicos afectados por incendios en urbanizables está limitada por la Ley de Montes. Se prohíbe cambiar en 30 años su uso forestal.

Sin embargo, en 2015 se introdujo una modificación que permite a las comunidades autónomas acordar excepciones siempre que se acredite "que el cambio de uso del terreno forestal afectado estaba previsto con anterioridad al incendio".

Sin embargo, más allá de los que ya están en marcha, no hay ningún desarrollo urbanístico previsto con anterioridad en la zona que hay entre las montañas de Bolonia, donde surgió el incendio, y la zona de Atlanterra.

El proyecto de José Andrés

Muy cerca de la zona afectada por las llamas, junto a la playa de Bolonia, la promotora Altanea, de la que es socio el chef José Andrés, compró la finca El Lentiscal. Es una superficie de 190 hectáreas dentro del Parque Natural del Estrecho.

Aunque el proyecto no es definitivo, la idea es hacer un glamping de cinco estrellas, una forma de turismo que combina la acampada con los lujos de un hotel. También se proyecta un restaurante y otras instalaciones bajo el sello de la sostenibilidad.

Al estar dentro del Parque Natural del Estrecho, la finca está calificada como suelo rústico. Necesita una recalificación para hacer posible cualquier desarrollo urbanístico.

Además, según las fuentes consultadas, el proyecto, como la mayoría de los que se proyectan en la zona, se enfrenta a grandes limitaciones a la hora de conseguir agua.

Ocho proyectos urbanísticos

Por el momento, no hay ningún trámite abierto para convertir en realidad este proyecto que es una muestra del marcado interés que tiene el espacio para los promotores turísticos.

De hecho, en la costa de Tarifa hay ocho proyectos urbanísticos en proceso. Otro de ellos, el de la Torre de la Peña se encuentra en la zona afectada por el incendio de la pasada semana.

En principio, ninguno de ellos resultará afectado por los fuegos que han asolado el término municipal en este agosto negro.

Por su parte, el resto de terrenos arrasados por las llamas tendrán la limitación de la Ley de Montes durante al menos 30 años. Se garantiza así la virginidad de unos territorios donde el ladrillo ha ido ganando terreno en los últimos tiempos.