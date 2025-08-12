Animum, líder en arte digital: 9 finalistas en uno de los mayores certámenes mundiales de animación y VFX

Animum Creativity Advanced School se consolida como la escuela española líder en formación en arte digital, tras lograr un hito histórico en los Rookie Awards 2025.

Con 9 finalistas, se convierte en la escuela española con mayor número de seleccionados. En la categoría Rookie of the Year – 3D Animation, 8 de los 56 finalistas son alumnos de Animum, mientras que 21 proyectos han sido incluidos en la fase Draft Selection, que reconoce trabajos con alto potencial profesional en áreas como modelado, concept art y producción 3D.

La escuela de arte digital y diseño 3D, Animum Creativity Advanced School, vuelve a brillar en el escenario internacional con un logro sin precedentes en los prestigiosos Rookie Awards 2025, el certamen que reconoce a los mejores talentos emergentes en animación, efectos visuales y artes digitales.

Este año, 9 alumnos y graduados de Animum han sido seleccionados como finalistas en las diferentes categorías, convirtiéndose en la escuela española con mayor número de seleccionados.

Otro de los trabajos finalistas.

"Entendiendo la exigencia de esta competición internacional, donde lo que el jurado profesional valora es el porfolio de los alumnos, estamos muy orgullosos de ver cómo cada año más estudiantes de Animum forman parte de los finalistas. Han llegado hasta ahí gracias a la tremenda calidad de sus trabajos y al fruto de meses de esfuerzo y dedicación", afirma David Plaza, CEO de Animum.

Los Rookie Awards son una competición internacional organizada por The Rookies, una plataforma global que conecta a estudiantes, graduados y jóvenes profesionales con la industria creativa.

Fundada en 2010, The Rookies se ha convertido en un referente para estudios y empresas que buscan descubrir nuevo talento en áreas como animación, efectos visuales, videojuegos, diseño gráfico, ilustración, arquitectura y arte digital.

Esta última convocatoria ha reunido más de 6.500 participaciones de 632 instituciones educativas en 104 países.

Entre las categorías más destacadas se encuentran:

Rookie of the Year : Reconoce los mejores porfolios individuales en disciplinas específicas, como 3D Animation, VFX, Game Design, entre otras. Es la categoría más prestigiosa del certamen.

: Reconoce los mejores porfolios individuales en disciplinas específicas, como 3D Animation, VFX, Game Design, entre otras. Es la categoría más prestigiosa del certamen. Draft Selection: Es una selección preliminar que destaca proyectos con gran potencial profesional, aunque no hayan llegado a la fase final.

Ser incluido en esta lista ya supone un reconocimiento de calidad y proyección. En este contexto de altísima competencia, los alumnos de Animum han destacado especialmente en la categoría Rookie of the Year – 3D Animation, donde 8 de los 56 finalistas pertenecen a la escuela malagueña.

Asimismo, 21 proyectos de Animum han sido seleccionados en la fase Draft Selection, consolidando aún más su presencia en el certamen y demostrando la versatilidad y creatividad de sus estudiantes en disciplinas como modelado, producción 3D, concept art y efectos visuales.

Este resultado posiciona a Animum como la escuela española con más finalistas en la categoría de Animación 3D, superando ampliamente a sus competidores y conservando su posición como líderes por quinto año consecutivo en formación en español.

"Ser finalista es ya un gran logro; ahora solo queda esperar para ver si conseguimos traernos algún galardón a casa", comenta Plaza.

Álvaro Conejo, uno de los finalistas y estudiante de la Carrera de Arte 3D, cuenta su experiencia: "Este logro, al margen de mis esfuerzos, no habría sido posible sin la escuela: desde el acompañamiento de mis profesores, hasta los recursos y espacios que me dieron para prepararme, siempre sentí su respaldo".

"Durante este proceso, Animum me ha aportado una base técnica y artística sólida, así como el acompañamiento de docentes y profesionales que comparten su experiencia de forma generosa. El enfoque práctico de las clases y el contacto constante con estándares de la industria han sido clave para llevar mis proyectos a un nivel más alto", dice Rodrigo Camacho, otro de los finalistas y estudiante del Curso Avanzado de Rigging de Personajes 3D.

Los ganadores de cada una de las categorías se anunciarán el próximo 27 de agosto.

Animum, con sede en Málaga, se ha consolidado como una referencia en formación audiovisual gracias a su enfoque práctico, su equipo docente de profesionales en activo y su conexión directa con la industria internacional. Además, en 2024 fue nombrada Mejor escuela del mundo de Animación 3D y VFX en habla hispana por el ranking Rookies World School.