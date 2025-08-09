El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba levanta una oleada de islamofobia en redes: "Fuera musulmanes"

Extractos de comentarios en redes sociales sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba. Cedida

"Fuera musulmanes"; "Muerte a los moros" o "Los moros españoles quemando la mezquita de los moros marroquíes, paz son hermanos. Los une el Islam".

Estos son algunos de los mensajes que pueden leerse en la red social 'X', antes Twitter, tras el incendio originado en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha desatado, a su vez, una oleada de islamofobia en las redes sociales.

Otros usuarios claramente han mostrado alegría por lo sucedido. "Hay que acabar con la historia de un conquistador sanguinario, pero si se quemó la parte de la catedral es una putada, deberíamos aprovechar y 'sin querer' quemar el resto y, ya que estamos, echar a los moros".

Otra de las cuestiones que ha levantado bastante revuelo ha sido el nombre en sí del monumento. Unos lo llamaban mezquita y otros mezquita-catedral.

Un usuario salía al paso de estas declaraciones alegando que se estaba quemando "el Patrimonio más importante de la época dorada de la etapa musulmana junto a la Alhambra".

Incluso otros usuarios han relacionado el incendio con la polémica surgida en Jumilla (Murcia) tras el veto a dos celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas.

"Llamarla 'Mezquita de Córdoba' hoy, justo en medio de la polémica de Jumilla y después de 788 años siendo iglesia, no es inocente: es una maniobra para manipular y reescribir la historia".

Y para más inri, la clase política ha entrado también en la polémica. El diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha lamentado que la ultraderecha haya salido a "celebrar el incendio en la Mezquita de Córdoba".