El deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba minimiza el daño tras el incendio: "Es muy pequeño y es segura la visita"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, y el jefe de los Bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz, informan sobre el incendio.

El deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva; el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han comparecido este sábado en el Patio de los Naranjos para lanzar un mensaje de tranquilidad.

"El daño sufrido tras el incendio es muy pequeño, la visita es segura y la celebración al culto", ha remarcado Nieva. Al respecto, ha detallado que lo que se ha acotado es una superficie de unos 25 metros cuadrados de un monumento que cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados.

"Lo que ha colapsado, lo que se ha caído, para situarlo en el contexto, son como unos 25 metros", ha afirmado Nieva.

En este sentido, ha precisado, para rebajar el nivel de afectación sobre el monumento que estancias de la Mezquita, como la capilla del Espíritu Santo -la más importante y la de San Nicolás-, "no se han afectado de momento", de manera que ha acotado el daño a "la bóveda, que es gótica".

Sus mensajes para minimizar las secuelas de lo ocurrido han sido continuos durante su intervención. Respecto a las bóvedas de madera afectadas, asegura que han sido restauradas recientemente y no es de lo más antiguo.

Además, ha subrayado que las piezas afectadas serán obras escultóricas, pictóricas o retablísticas, pero todo "muy localizado".

El deán ha elogiado la intervención de técnicos, profesionales del Cabildo Catedral y los servicios de bomberos para que el siniestro "haya quedado reducido a esa zona", pero sí ha reconocido que "el humo es muy aparatoso".

En cuanto al coste de su recuperación, ha desechado hablar de una cifra concreta, ya que aún queda pendiente valorar daños por parte de los arquitectos conservadores. Sí ha dejado claro que "el Cabildo está preparado para afrontar este tipo de contingencia y de imprevistos".

Mismo sistema contraincendios que Notre Dame

En cualquier caso, los responsables de la Mezquita-Catedral ya tenían previsto implementar este otoño uno de los sistemas más modernos que existen de extinción de incendios, que es por agua nebulizada, el mismo que se ha puesto en Notre-Dame de París.

No obstante, procederán a una revisión del protocolo de extinción del monumento, a pesar de que el exsistente ha funcionado. "El incendio se ha extinguido en un tiempo razonable y con una gran eficacia".

Ahora toca rehabilitar lo dañado. Para ello, realizarán un plan de rehabilitación y de restauración de la mano de las administraciones públicas. No obstante, ha dejado claro que el edificio "se está rehabilitando continuamente".

Pero al tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad, el marco legal de la futura actuación reparadora se movería entre la Ley de Patrimonio de Andalucía y la normativa estatal. Es decir, la Unesco y el Ministerio de Cultura, asegura, "estarán pendientes, lógicamente".

Colaboración de las administraciones

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha apelado a buscar una forma de colaboración de todas las administraciones a través de un convenio, que recoja aspectos de financiación y técnicos.

Tras dejar claro que las instituciones que tienen encomendada la protección del patrimonio es la Junta de Andalucía y la Unesco, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento colaborará con todo lo relacionado con licencias y con el Servicio de Extinción de Incendios.