Tragedia en Granada: una mujer muere ahogada en una playa de Gualchos

Una bañista ha muerto este jueves en una playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este servicio, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20:40 horas del jueves.

A esta hora el centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos sobre una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). No han trascendido más datos de identidad. Se ha activado el protocolo judicial.