La Junta aborda la soledad de los andaluces con un nuevo protocolo: uno de cada dos mayores echa en falta compañía

Uno de cada cinco andaluces se siente solo. La mitad de quienes viven en la comunidad, en algún momento de su vida ha sentido que no tiene a nadie en su vida. Son datos del último estudio de la Fundación ONCE, Fundación AXA llamado Barómetro de la soledad no deseada en Andalucía, que refleja datos del año pasado.

Frente a esta cuestión, el Gobierno andaluz quiere plantear soluciones. Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana que su equipo redacte la nueva Estrategia para la Promoción de una Vida Activa y Atención a la Soledad en Personas Mayores 2025-2030.

Ese documento, además de abordar iniciativas para mejorar la salud de los mayores andaluces, abordará de forma directa cómo atajar la soledad en unas edades en las que, explican los expertos, hay más sensación de falta de compañía.

Porque, señala el estudio citado, la soledad no elegida es frecuente, sobre todo, entre las mujeres de Andalucía y entre quienes son más jóvenes o tienen más edad. Así, señala el barómetro de ONCE y AXA, casi un 30% de las andaluzas dicen estar solas frente a un 17% de hombres.

Por edad, el caso más extendido está en los jóvenes (tres de cada diez lamentan no tener compañía) y le sigue, justamente, quienes se beneficiarán de esta nueva estrategia andaluza: los mayores. Casi el 20% aseguran estar solos. Pero, en todo caso, más de la mitad de los andaluces confiesa haberse sentido solos en algún momento.

Enfoque "integral"

La nueva estrategia, que quiere atajar este problema entre los mayores, se plantea, señalan en el Gobierno andaluz, desde "un enfoque integral y participativo". Quiere articular "una serie de líneas de actuación prioritarias orientadas a fomentar modelos de intervención en el marco de comunidades colaborativas en Andalucía".

De esta forma, lo primero que se plantea es diagnosticar cómo están los andaluces. Investigar si los datos del barómetro de la Fundación ONCE y AXA son como se presentan.

Con esos datos, añaden, se diseñará un sistema "de seguimiento y evaluación que garantice la eficacia, sostenibilidad y mejora continua de las acciones desarrolladas".

"Cabe destacar que las proyecciones poblacionales para los años futuros describen un contexto para Andalucía en el que el peso de la población mayor de 65 años, actualmente en un 16,4% del total, representará cerca del 30% en el año 2040", indican desde el Gobierno andaluz.

Esto quiere decir que cada vez la población andaluza será mayor. Es decir, la estrategia de la lucha contra la soledad será más necesaria.

Según los expertos, "el porcentaje de personas que sufren soledad es mucho más elevado entre quienes se comunican principalmente a través de medios digitales". ¿Qué significa esto? Que el contacto humano y personal ayuda a mitigar la sensación de soledad por encima de chats de Whatsapp o Internet.

El barómetro de la soledad en la comunidad apunta también a que quienes viven en poblaciones grandes, es decir, las que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes, son más propensos a sentir esa falta de compañía.

En cuanto a cómo se desarrolla esa sensación de soledad entre los andaluces, los estudios apuntan a que, en el 16% de los andaluces se bonifica. Es decir, no ven salida a la situación.

De hecho, quienes se quejan de esa falta de compañía, indican los estudios, la sufren desde hace al menos dos años. No es un proceso rápido.

El problema, en todo caso, no se vive tan en silencio como pueda parecer. De hecho, según el barómetro citado, casi 7 de cada 10 andaluces aseguran que conocen a alguien que sufre por no tener compañía.

"La gran mayoría de la sociedad andaluza (87,9%) considera que la lucha contra la soledad debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones públicas", apunta también el estudio.