Villamandos: "De las 9 universidades públicas que hay en Andalucía, 7 están en el 5% de las mejores del mundo"

José Carlos Gómez Villamandos (Córdoba, 1963), es el consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Sin embargo, confiesa que lo que le gustaría haber sido es "ministro de Defensa" aunque solo fuese "media hora".

Rápido en las respuestas, plantea cualquier desavenencia como una oportunidad de diálogo y defiende el sistema público universitario por encima de las críticas del Gobierno central.

Piensa hacer campaña en 2026, cuando tocan elecciones en Andalucía y, aunque es independiente, se confiesa "pepero de principios" aunque "no de carné".

¿Se ve consejero tras las elecciones de 2026?

Eso depende del presidente... y de mi mujer.

La cuestión queda sin resolver pero, si no fuera de Universidades, ¿Qué cartera le gustaría?

Una que no hay en una comunidad autónoma: lo que me gustaría es ser ministro de Defensa.

¿Ministro de Defensa?

Sí, pero solo media hora.

¿Hará campaña el año que viene? ¿Irá a mítines?

Sí, por supuesto. Soy independiente, pero comulgo totalmente con el planteamiento y la política del presidente Juanma Moreno.

¿Se va a afiliar al PP?

Nadie me lo ha pedido.

¿Y si se lo pidieran?

Yo me considero liberal y reformista, algo que se está aplicando en Andalucía, yo lo apoyo de 100%. No soy pepero de carné, pero desde luego sí de principios.

Entrando ya en materia de su consejería: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, María Jesús Montero, han insinuado que las universidades privadas "regalan" los títulos". ¿Es así? ¿Qué le parece?

Yo creo que no, que no se regalan títulos. Todas las universidades y todos los títulos que se ponen en marcha pasan por las agencias de calidad con evaluadores independientemente de que sean títulos públicos o privados.

Entonces, ¿Por qué dicen eso?

Creo que el que haya salido todo esto ahora del tema de universidades privadas, o que digan que en Andalucía hemos congelado el presupuesto desde 2018 o que no hemos puesto nuevas plazas en Medicina es fruto por un lado, de un ataque directo al gobierno de Andalucía y a Andalucía. Por otro, también una cortina de humo, porque ahora mismo todos estamos hablando de universidades privadas y no estamos hablando de otros temas que no son del agrado que se hable al Gobierno central.

¿Hacen falta más facultades de Medicina, como ha propuesto la líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero?

Hemos incrementado un 30% las plazas de Medicina en estos seis años. Por un lado, abriendo tres nuevos grados de medicina en Almería, en Jaén y en Huelva, en las universidades públicas. Y por otro lado, aumentando el número de plazas en las facultades que ya tenían Medicina. Pero ojo, que da igual la cantidad de médicos que salgan graduados si luego no hay un MIR adecuado. Y eso es competencia del Estado. Tienen que ampliar las plazas de MIR. Andalucía lo lleva pidiendo muchísimo tiempo, no se nos concede.

Hay carreras con una baja empleabilidad y baja demanda. ¿Habría que cerrarlas?

En el sistema público, a diferencia del sistema privado, se tiene que preservar el conocimiento. A lo mejor hay titulaciones que no tienen una alta demanda ni una alta empleabilidad, pero que tenemos que mantener que ese conocimiento siga estando ahí, que haya personas que se dediquen a perdurarlo.

¿Se quedan todas las carreras entonces?

Sí, pero lo que no podemos hacer es mantener esas titulaciones en nuestras nueve universidades públicas.

Las universidades andaluzas no salen en los primeros puestos de los rankigns internacionales, ¿Por qué?

Las universidades chinas han pasado de no estar en esos rankings a aparecer de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque le han metido miles de millones en financiación. Miles. Eso es lo que hace que no estemos dentro de los 100 primeros.

¿Entonces no hay forma de llegar ahí?

Ahora mismo en Andalucía de las 9 universidades públicas que hay, 7 están dentro de ese 5% de las mejores del mundo. Y las otras dos no están en su conjunto, pero sí tienen áreas que están.

¿Es entonces el sistema universitario andaluz un buen modelo?

Fíjese que Alemania ahora está intentando ir a un sistema parecido al español porque es un sistema que vertebra el territorio. Yo siempre pongo mi provincia, Córdoba, de ejemplo. Si no existiera la Universidad de Córdoba, la gente se iría a estudiar fuera de Córdoba. Además del aporte económico que hace una universidad en su territorio, que es importante, fija población al territorio.

Acaban de firmar un acuerdo con los rectores por 21 millones de euros y presumen de ser la comunidad que más invierte en la universidad...

Sí. Andalucía, desde el cambio de Gobierno, está siempre o más cerca de ese 1% o en el 1% del PIB que marca la ley en inversión en universidad. No solo lo decimos nosotros, lo dice la Airef y el Ministerio de Universidades. Eso pone de manifiesto la apuesta importantísima del Gobierno andaluz por la financiación de las universidades.

Hay universidades que han llegado a un estado muy delicado como la de Málaga...

Sí, pero eso no tiene nada que ver con la financiación. En la Universidad de Málaga había más de 120 o 130 millones de euros de remanentes y, de pronto, todo eso se ha transformado en una deuda de unos 40 millones. El problema viene de antes, nosotros cuando llegamos en octubre del 2022 ya advertimos a la Universidad de Málaga de que había un problema, empezaron a hacer ajustes, pero los ajustes que hicieron no llegaban.

¿Puede pasar eso con otras universidades grandes como la de Sevilla?

La Universidad de Sevilla, igual que el resto de la Universidad Andaluza, quitando Málaga, tienen una economía saneada, no tienen problemas. No hay ningún otro centro que tenga un problema económico.

¿Qué más le pueden pedir los rectores? ¿O con esto se firma la paz definitiva y para siempre?

Hombre, yo creo que con esto la paz no, porque no ha habido guerra, el diálogo ha estado abierto continuamente.

Pero ha habido algún comunicado un tanto elevado de tono...

Sí, estoy de acuerdo, ha habido algunos comunicados elevados de tono, lo hemos aceptado con resignación pero lo que sí te puedo decir es que el diálogo ha sido continuo en ningún momento, nosotros no hemos roto en ningún momento el diálogo, nunca lo hemos roto.

¿La otra parte sí?

No, tampoco es que la hayan roto, sino que no estaban por la labor de dialogar demasiado.

¿Cómo avanza la estabilización de los empleados de las universidades? Porque hay docentes que están años como sustitutos interinos.

Bueno, yo creo que eso es parte de la política que tiene que hacer cada universidad. Nosotros, a diferencia de lo que pasaba antes, le damos el 100% de la financiación a las universidades. Yo creo que una política fundamental desde luego es eliminar esa situación de PSI. Lo que hay que hacer es ofrecer plazas de ayudante doctor o contratado doctor. Hay universidades, como era la universidad y sigue siendo la Universidad de Córdoba, donde enseguida que había un sustituto interino que ya llevaba más de tres años se le ofrecía una plaza de ayudante doctor.

¿Qué destacaría como más interesante de la nueva ley andaluza de universidades?

Es una ley que abre puertas, que genera oportunidades, que da más autonomía a las universidades. La rendición de cuentas se va a tener que hacer, quiero recordar, cada dos años ante el Parlamento. Es dinero público y, por lo tanto, al ser dinero público, la universidad tiene que rendir cuentas.

Usted también gestiona la parte de la innovación. ¿Cómo va esa parte de sus cometidos?

Hay una de las cosas que nos reclama Europa: la falta de innovación por parte de la Pymes. ¿Cómo podemos hacer que innoven? Pues lo podemos hacer a través de nuestros centros tecnológicos, que los estamos reforzando económicamente, y por otro lado de lo que son los clústeres de innovación.

¿Ahí aportan financiación?

Sí, ahora mismo tenemos una convocatoria abierta, tanto para clúster como para centros tecnológicos y también de proyectos de investigación industrial para pymes. En esta convocatoria son 59 millones de euros.

A un año de las elecciones andaluzas, ¿Qué es lo mejor que se ha hecho en estos tres años de legislatura en su consejería?

- Han sido tres años de una reforma de muchísimo calado. Empiezan por tener un nuevo modelo de financiación aprobado por consenso, con muchísimo diálogo. Además hemos hecho un decreto de ordenación de la enseñanza que ha permitido a las universidades hacer una oferta de títulos que no podían hacer desde hacía 15 años, desde el año 2010. Hemos hecho dos leyes, ambas también con consenso, la Ley de Ciencia, que la llamamos ley activa, porque es para el avance de la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología en Andalucía, y luego la Ley de Universidad, la Lupa.

¿Qué queda por hacer en el año que resta hasta las elecciones andaluzas de 2026?

Por lo pronto tenemos que aprobar en el Parlamento las dos leyes que ya hemos preparado. Por otro lado, tenemos consolidar el nuevo modelo de financiación. Y desde luego lo que tenemos que seguir trabajando y además con mucho ímpetu es en mejorar todo lo que es la investigación y la innovación. Y algo que no hemos marcado como objetivo y que quizás sea algo que todavía nos queda por hacer es conseguir que la sociedad andaluza vea el gran potencial, la gran realidad de investigación y de innovación que es la realidad andaluza. Que en cualquier sitio te encuentras gente innovadora, te encuentras empresas que son punteras a nivel internacional gracias a la innovación. Y todo eso tenemos que potenciarlo, tenemos que hacer que se vea y tenemos que hacer que se vea. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos.