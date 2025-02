María Jesús Montero intenta 'coser' el PSOE de Andalucía con todas las familias: afines, susanistas y críticos e históricos

María Jesús Montero ya tiene equipo para intentar arrebatar la Junta de Andalucía al popular Juanma Moreno. La sevillana ha contado con todas las facciones: en la lista está desde el consejero con Susana Díaz Sánchez Haro a Irene García, quien ha estado más cerca de Juan Espadas.

Eso en la Ejecutiva. Porque en el Comité Director -más amplio- está desde Susana Díaz a Manuel Jiménez Barrios. Cohesión que incorpora nombres del pasado que, otrora fueron casi enemigos públicos. Justamente la integración de la expresidenta y los suyos es lo que parece haber causado más complicaciones en esta negociación.

Con esta estrategia, Montero aplica lo que ha pedido a los suyos: unidad. "El enemigo está fuera", ha dicho en alguna ocasión, para disuadir a los socialistas andaluces de guerras intestinas como las que desangraron a la formación cuando perdieron la Junta.

Sin embargo, la configuración de las listas no ha sido el paseo militar que conocidos socialistas predecían el sábado, primer día del congreso del PSOE andaluz en Granada. "No tiene presión por abajo porque las provinciales no pueden exigirle a quien deja el Gobierno para venir a Andalucía; y desde la Moncloa no le pueden pedir nada porque se ha echado el partido a los hombros", decía la primera jornada del encuentro una histórica del PSOE andaluz.

Eso dejaba las manos libres, se suponía, para que Montero designara a placer los nuevos órganos de dirección. Es muy importante esto porque son los equipos que tendrán que romper el muro de la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

El nuevo equipo

Sin embargo la lista de los elegidos no llegó a las ocho de la tarde, como avisaron fuentes oficiosas del partido. Tampoco a partir de las diez de la noche. "Va a esperar a que acaben las reuniones por respeto", se dijo. "Montero va a hacer su equipo y le van a dejar, sumó una socialista que ha tenido todos los cargos instituciones imaginables.

Pero no. "Hemos tenido noches peores", bromeaba este domingo una socialista cercana a Espadas". ¿Pero podría haber sido mejor? "Siempre se puede hacer mejor", reconocía. ¿Dónde ha estado el escollo? Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que eran "muchas sensibilidades", algunas más complicadas que otras, como las de Susana Díaz y los suyos.

El inicio del nuevo equipo -extensísimo y con representación de todas las familias- echa a andar con ese primer bache: la sensación de que costó el acuerdo total. Sin embargo, hay quien defiende que no es así. Fuentes del PSOE aseguran que se han respetado los tiempos y se ha esperado a la mañana cuando se presenta la Ejecutiva para comunicarla.

No suele ser así. En congreso anteriores las listas de la dirección suelen hacerse públicas -más o menos tarde- la víspera de la clausura.

Delegado del Gobierno

Sea como fuere, la elección de estos nombres deja abiertas otras dos batallas que han de librarse más pronto que tarde en el PSOE de Andalucía: quiénes van a liderar las provincias y quién asumirá la Delegación del Gobierno.

Los primeros puestos son clave para apretar en las provincias y movilizar afiliados, cuestión que el PSOE sabe que le ha fallado en el pasado; lo segundo porque es la voz del Gobierno central en Andalucía y quieren un perfil más potente que el de Pedro Fernández, quien hasta en su equipo ven de vuelta en su Granada.

En todo caso, la listas de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE de Andalucía quedan con Rafael Escuredo como presidente de honor, figura nueva que crea Montero para el que reivindican los socialiatsa como uno de los artífices de la autonomía de la comunidad.

Como presidenta estará Fuensanta Coves, quien ejerció de consejera con Manuel Chaves y como presidenta del Parlamento; María Márquez será vicesecretaria general, es decir, la voz y ojos de Montero en el Parlamento.

Alcalde de Dos Hermanas

La Secretaría de Organización es para el sevillano Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, feudo socialista y ciudad talismán del 'sanchismo'. En Igualdad estará Olga Manzano, Comunicación Política es de Fernando López Gil.

Entre los nombres más destacados están Daniel Pérez en coordinación de Política Institucional, hasta ahora líder provincial malagueño. Irene García en la Interparlamentaria; Demetrio Pérez Cabello, Paco Cuenca, el exconsejero con Susana Díaz Sánchez Haro; la sevillana Carmen Castilla; Mario Jiménez; Noel López, que llegó a ser secretario de Organización con Juan Espadas o Micaela Navarro.

Casi 95% de apoyo

En todo caso Montero ha sacado adelante este domingo su propuesta de Comisión Ejecutiva Regional con un 94,5 por ciento de apoyo en una votación celebrada antes del acto de la clausura del XIV Congreso Regional a cargo de la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta manera, la lista presentada por Montero ha recibido el voto favorable del 94,5 por ciento de los sufragios emitidos, según ha anunciado el presidente de la mesa del Congreso, Pepe Entrena.

Este grado de apoyo es diez puntos superior al del 84 por ciento que alcanzó la diseñada por Juan Espadas en el anterior Congreso regional, celebrado en noviembre de 2021 en Torremolinos (Málaga).