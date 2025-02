La Justicia italiana obliga a Juana Rivas a entregar a su hijo menor al padre en Cerdeña y le da él la custodia exclusiva

Franceso Arcuri. Así lo ha dictado un juzgado italiano, que establece que la mujer granadina solo podrá visitar a su hijo en Italia, no en España. Juana Rivas tiene que devolver a Italia a su hijo menor, quien además estará solo bajo la custodia exclusiva de su padre,Así lo ha dictado un juzgado italiano, que establece que la mujer granadina solo podrá visitar a su hijo en Italia, no en España.

Además, el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, establece que los servicios sociales de Italia deberán vigilar las condiciones del hijo menor de la pareja tras las visitas que pueda ejercer la madre. Cabe recordar que Rivas, condenada por sustracción de menores puesto que se marchó de Italia, donde vive su expareja, llevándose consigo los dos hijos que comparten y refugiándose en España, donde escondió a los niños.

La mujer fue finalmente indultada por el Gobierno de forma parcial, por lo que no tuvo que entrar en prisión por esos hechos. Pero eso no paró el caso. De hecho, se sucedieron las denuncias de Rivas contra su ex. Primero por presuntos malos tratos contra ella; después, contra sus hijos.

La Justicia italiana nunca ha dado la razón a Rivas en el maltrato. La mujer granadina, sin embargo, decidió no devolver a su hijo menor al padre pasadas las Navidades este año. Aseguró que era poner en peligro al niño y lo escolarizó en España.

Vuelta a Italia

Esto es lo que corrige ahora el juez, que establece que el menor debe volver con su padre a Italia. Además, establece que la madre solo lo puede visitar en Italia y bajo supervisión.

El hermano mayor, por su parte, está "fuera de la ecuación", indican fuentes del caso. Al ser mayor de edad puede elegir y, en todo caso, el juez da la custodia a la madre. Podrá seguir en España con Juana Rivas, su madre.

Además, el juzgado establece que cada uno -Juana y Franceso- deberán hacerse cargo de la manutención del menor que les ha sido asignado en custodia. Eso descarta la pretensión de Rivas de que su exmarido le pase una pensión por esta cuestión.

Además, la sentencia rechaza asimismo la protección que había solicitado Juana Rivas por los malos tratos que había denunciado. Por último, el escrito del juez indica que el hermano mayor debe tener acceso a los dos progenitores, tanto al padre como a la madre.

El menor se queda

El abogado de Rivas, por su parte, ya ha señalado que recurrirán la decisión del tribunal italiano. "Nos encontramos ante un menor de 11 años de edad que ha expresado ante un Juzgado español que siente terror a volver a vivir con su padre", señalan.

Por eso, añaden, el menor "se queda en España, y seguiremos ejerciendo todas las acciones que garanticen el derecho del niño a una vida libre de violencia", añaden desde la defensa de la mujer granadina.

"Por supuesto, Juana Rivas cumplirá cualquier instrucción de la jurisdicción española sobre el menor, que es la que debe decidir sobre su protección, pues el hijo menor y Juana se encuentran en España", añaden.

Tribunal italiano

Esta última frase da a entender que no acatan la decisión italiana y que no lo harán hasta que la refrende un tribunal español.

El abogado insisten en que "es inaudito, máxime siendo un menor, que una víctima deba convivir con su presunto agresor", en referencia a las denuncias que Rivas ha interpuesto contra su expareja.