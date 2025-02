Miguel Tellado: "Pedro Sánchez es el político más trumpista; fomenta el enfrentamiento para mantenerse en el cargo"

"Un buen gobernante no hace eso, buscar la polarización sino la cohesión de la sociedad", ha afeado el popular a Patxi López .

El portavoz popular ha ahondado en esta cuestión al señalar que Sánchez "con el manual de resistencia en la mano" lo que busca es "mantenerse" en el poder. "Ya sabemos para qué, para protegerse de la agenda judicial que persigue a su familia y su mujer", ha señalado.

Patxi López, por su parte, ha ironizado: "Dicen que Pedro Sánchez ha roto España. Ya me enseñaréis un trocito de esa España rota". El socialista ha destacado que el presidente del Gobierno "ha conseguido que España crezca más que la media de la UE y unas cifras récord de empleo".

"Un conflicto del copón"

"Con Mariano Rajoy hubo dos declaraciones de independencia y un conflicto del copón. Con Sánchez la convivencia ha vuelto a Cataluña", ha añadido.

Para el PP esto no es así. Sobre todo, ha señalado Tellado, porque "un político tiene que ser coherente y decir siempre la verdad", ha señalado. "Uno no puede ser incoherente todos los días", ha añadido

Tellado ha recordado cómo Sánchez prometió que no gobernaría con Podemos, no pactaría con Bildu o no habría amnistía para los independentistas que protagonizaron la algarada separatista del 1 de octubre de 2017. "Y todo eso lo hizo. Ha hecho de la mentira su profesión", ha afeado el portavoz del PP.

El diálogo - o la falta de él- entre el PP y el PSOE ha sido otro de los temas sobre el que han debatido ambos portavoces. Para Tellado, "si en esta legislatura el entendimiento entre PP y PSOE no es posible, es por culpa del PSOE".

Feijóo

"Al inicio de la legislatura Feijóo se presentó proponiendo un gobierno en solitario y pactos de estado con el PSOE. Y fue Pedro Sánchez el que no lo quiso", ha señalado el portavoz popular.

"Un tiempo fuimos capaces de hablar y de ahí los pactos de Estado. El PSOE ha roto todos los consensos posibles: que España era una nación; la independencia judicial...", ha añadido Tellado.

Para el PSOE la realidad es otra. Según ha señalado López, "en España solo se dan entendimientos cuando el PSOE está en la oposición. Pacto antiterrorista, por la Justicia, en política exterior... Cuando el PP está en la oposición, ni agua", se ha dolido.

Debate tenso

En un debate bronco, donde ambos han tirado a dar con sus argumentarios, sí que ha habido un punto en el que los líderes del PP y del PSOE han coincidido: en el de reclamar coherencia al otro.

Para el PP, el PSOE se "mimetiza" con sus socios independentistas y de extrema izquierda y pierde esa coherencia. Para el PSOE, el PP cambia de opinión sin explicarlo.

"El ciudadano penaliza la falta de coherencia y la mentira y en eso tenéis un máster en el PSOE. Nadie votó a Sánchez para que hiciera lo que ha hecho, sobre todo porque antes de las elecciones prometió hacer todo lo contrario", ha argumentado Tellado.