Juan Espadas se retira y dejará paso a María Jesús Montero como candidata a la Junta en 2026

Juan Espadas no será el candidato del PSOE en las elecciones de Andalucía de 2026. Así lo confirman fuentes cercanas al socialista y lo ratificará, se espera, él mismo este martes, 7 de enero, justo cuando se abre el plazo para el proceso de renovación del partido en Andalucía.

Este cambio de actitud del socialista -hasta llegada la Navidad insistía en que sería candidato en la carrera por la Secretaría General- allana el camino para activar la 'operación María Jesús Montero'.

Como adelantó EL ESPAÑOL, la hoja de ruta de Ferraz pasa porque sea la por ahora ministra de Hacienda la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios que se esperan para la primavera de 2026.

Con este movimiento, el PSOE mantiene la estrategia de renovación de los liderazgos regionales para ajustarlos al máximo a la horma del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ocurrió en la Comunidad de Madrid, donde la dimisión de Juan Lobato propició la llegada de un ministro, Óscar López; en Aragón, donde la ministra Pilar Alegría peleará por el liderazgo; en Castilla-La Mancha, donde Luis Tudanca ha anunciado que se marcha, se espera también movimiento de Ferraz...

Adiós de Espadas

Y ahora Andalucía. La jugada, señalan fuentes del PSOE, pasaba primero porque Espadas diera el paso al lado que ha hecho hoy. Después es el momento de los nuevos liderazgos.

Y aquí hay opciones abiertas. Porque puede ser que Montero luche por la Secrataría General, lo que amortizaría ya a Espadas. El exalcalde de Sevilla, sin embargo, ha señalado que quiere ser parte de la solución a la situación del partido en Andalucía.

Otra vía pasaría por un seretario general pactado -alguien como Juanfran Serrano, mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán- y la llegada de Montero a primeros de 2026 para ponerse al frente de la candidatura a la Junta.

Esta idea les daría tiempo a los socialistas a rehacerse. Doce meses para reestructurar el partido, que ha pinchado en todas las elecciones desde que perdió la Junta de Andalucía.

Sucesiones

Además, con un secretario general -sea Serrano o no-, Montero no tendría que dejar el Gobierno así, lo que le haría ganar mucho espacio mediático como ministra, algo de lo que carece al no estar en el Parlamento de Andalucía.

Sin embargo, estos son escenarios abiertos. Por ahora, la certeza es que Espadas no será candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Eso abre, además de su sucesión -se materialice en Montero o no- y, además, el futuro del propio Espadas. El PSOE, es ley no escrita, suele dar salidas dignas a sus exlíderes, más aún cuando facilitan los caminos como es el caso.