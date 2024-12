'Volantazo' en la guerra del PSOE de Andalucía: el sevillano Javier Fernández declara ahora "todo el apoyo" a Espadas

Algo se me mueve en el PSOE de Andalucía y lo hace cada vez más rápido. Según se acerca el congreso regional, las posiciones van cambiando en la batalla que ya parece inevitable por la Secretaría General de los socialistas andaluces.

En este baile que sube enteros en el ritmo, el último en moverse ha sido el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández. Junto con Jaén, la de Sevilla es la federación más importante de Andalucía.

Si este sábado Fernández, también presidente de la Diputación sevillana, bastión de poder del otrora todopoderoso PSOE andaluz, evitaba apoyar de forma explícita a Juan Espadas como candidato, el domingo, ni 24 horas después, la historia es otra.

"Juan Espadas cuenta con todo mi apoyo para las decisiones que tenga que tomar. Mi compromiso personal y político lo ha tenido y lo tiene. Me parece un hombre muy solvente y con una fuerza importante. Ha liderado el partido en un momento de Andalucía especialmente complicado y para mí eso pesa mucho en la importancia que tiene Espadas en el PSOE de Andalucía", ha señalado este domingo.

Pero ¿qué decía el sábado? "A fecha de hoy, el único candidato es Espadas". La pregunta era directa. ¿Apoya usted a Espadas? Ni sí ni no. La respuesta se interpretó como un "cuando se sepan los candidatos, se valorará la cuestión".

En horas

Eso era ayer y en la política actual unas horas lo pueden cambiar todo. Sobre todo porque cada falta de apoyo o palabras tibias fue calando en la dirección andaluza, donde algunos cargos mostraban sin ambages el malestar a última hora. El pacto de no abrir el melón de la posible sucesión se había roto.

Otro dato importante para entender la situación: el secretario general de Jaén, otra clave en la organización por poder orgánico e institucional, fue el sábado aún más frío. "Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente", señaló ante la pregunta de si apoya a Espadas.

A eso se suman los críticos históricos. Quienes están en torno a Luis Ángel Hierro -"son mayores, pero son", decía un afiliado que acudía al congreso como invitado-; los de Susana Díaz -viejos conocidos del equipo de Espadas- y los de nuevo cuño -el secretario general de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, entre otros-.

¿Y el candidato?

Y, sin embargo, aún no hay candidato. La clave en esa frase está en "aún". ¿Podrán todas esas ramas de críticos unirse y consensuar un candidato que mueva a todos?

Fuentes del PSOE señalan que Sánchez no hará gestos salvo que haya un candidato claro. Y no lo hay. Un histórico de Cádiz lo decía bien claro este sábado: "Y quien es el candidato de los críticos? ¿Hierro? ¿Mario Jiménez? Salvo que baje una mujer con amplia trayectoria de gestión, no nos movemos".

Mientras se resuelve eso, Sevilla ha dicho ya públicamente que apoya a Espadas. Y eso pesa. La cuestión es si habrá efecto 'arrastre'. Hay tres meses, hasta el congreso regional, para verlo.