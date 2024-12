El Congreso del PSOE andaluz, el 22 y 23 de febrero en Granada, con Espadas por ahora como único candidato

Clausurado el Congreso Federal, se pone en marcha otra cuenta atrás: la del congreso regional del PSOE de Andalucía. El secretario general, Juan Espadas, ha desvelado que será el 22 y 23 de febrero, "justo antes del Día de Andalucía", en Armilla, Granada.

Al mismo Espadas llegará como secretario general, pero también como candidato de las primarias socialistas para el liderazgo del partido. El único, por ahora, pese a las voces que estos días han calentado el ambiente en Sevilla.

De hecho, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido a Espadas que deje espacio y "sea generoso". El secretario general no ha valorado la cuestión. "No lo he escuchado", ha sido su respuesta.

Para Espadas, el congreso será un espacio para "debatir ideas", como se ha hecho en el federal. Los tiempos para llegar al congreso de Granada están ya marcados.

Así, este mismo lunes Espadas convoca a la Ejecutiva federal a una reunión el 10 de diciembre. Eso activa al Comité Director el 20 de diciembre. Después de Navidad, ha añadido, será el tiempo para presentar los avales de cara a las primarias.

Los críticos

El actual secretario general ha insistido en que él estará en esas primarias. "Tengo un proyecto para Andalucía". Y ha retado a los críticos a que le sigan. "Todo el que tenga un proyecto alternativo, que se presente", ha señalado, consciente de que, de momento, no hay candidato que aglutine a las corrientes contrarias.

Más allá del congreso, Espadas ha asegurado que cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez. Según ha razonado, el presidente del Gobierno lo ha probado "con la formación de la Ejecutiva", donde no hay espacio para los críticos.

Espadas ha subrayado que la cuestión de la lucha por la Secretaría General "no va de voces individuales", en referencia a los críticos que han ido hablando estos días. "Es un proyecto de equipo. En Andalucía somos más de 40.000 socialistas", ha advertido.