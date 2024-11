El Presupuesto andaluz pasa el trámite de las enmiendas a la totalidad con la promesa de crear 70.000 empleos

El Presupuesto de Andalucía para 2025 ha pasado el primer trámite parlamentario con la previsión de generar hasta 70.000 empleos el próximo año. La cifra, señalan fuentes del Gobierno andaluz, puede ser incluso conservadora, porque la que se previó para este "se ha quedado corta".

La norma se enfrentaba a tres enmiendas a la totalidad: las del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Vox ha preferido no presentar un no total a las cuentas y registrará enmiendas parciales.

El Presupuesto de Andalucía para 2025, señalaron este miércoles fuentes del grupo popular, es "objetivamente bueno". Por eso pidieron que la oposición evite la "confrontación" y acepten "la mano tendida" para participar en su elaboración en la fase de enmiendas parciales.

El presupuesto, casi 50.000 millones de euros, recordaron desde el Gobierno de Juanma Moreno, dedica seis de cada diez euros para el gasto en Sanidad pública, Educación pública o dependencia.

"Es un Presupuesto que piensa en las personas", señaló el portavoz del grupo popular, Toni Martín, por la mañana, y repitió la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, por la tarde.

Más sanitarios

Las cuentas, insistieron desde el Gobierno andaluz, "va a permitir que haya más profesionales sanitarios en Andalucía, que haya más andaluces que puedan acceder a los servicios de la dependencia, que haya más profesionales de la educación, que haya una educación infantil gratuita para niños de 2 y 3 años, o que los sectores productivos andaluces se vean más arropados, más protegidos y más impulsados desde la administración".

Además, desde el Ejecutivo regional animaron a que la oposición saliese de "esa especia de pesimismo constante y de confrontación" para sumarse a una actitud participativa.

Desde la oposición, sin embargo, la visión sobre las cuentas de 2025 era otra muy diferente. Para el secretario general del PSOE, Juan Espadas, el Presupuesto de Andalucía para 2025 es "una gran mentira".

El líder del PSOE andaluz ha señalado que lo que el Gobierno de Andalucía ha explicado en el Parlamento "parece más un cuento que las cuentas" de la comunidad para el próximo año.

Indicadores sociales

El PSOE ha asegurado que Andalucía "está en los puestos de cola de todos los indicadores sociales", de modo que las cuentas que han preparado desde la Junta no son los apropiados.

Manuel Gavira, de Vox, ha señalado que el Presupuesto andaluz "no sirve para mejorar los servicios públicos" de la comunidad ni, tampoco, "las condiciones de vida" de los ciudadanos. "No han dicho nada nuevo", ha afeado el portavoz de la formación, que no ha presentado sin embargo enmienda a la totalidad.

Desde Por Andalucía ha intervenido Inma Nieto, quien ha valorado que la visión de la Junta sobre la comunidad "está distorsionada". Eso provoca, cree, que las medidas que se toman en las cuentas de 2025 no sean válidas. "Falta un proyecto estratégico para Andalucía", ha señalado la líder de izquierdas.

Desde Adelante Andalucía, además de rechazar las cuentas, han acusado al Parlamento de no permitirles registrar una pregunta sobre el Servicio Andaluz de Salud. "La consejera no habla de recortes o datos realistas", han señalado.

Las cuentas

La consejera de Economía, Carolina España, ha explicado ante los diputados los detalles d las cuentas de 2025. Con este Presupuesto, ha indicado, la Junta "vuelve un año más a responder en tiempo y forma ante los andaluces.

Carolina España ha desglosado, durante su intervención, el proyecto de Presupuesto para 2025, que alcanza una cifra total de 48.836 millones de euros y crece un 4,4% en comparación con el presupuesto del ejercicio actual.

La titular de Hacienda ha enfatizado que "el gasto no financiero, aquel que nos permite desarrollar nuestras políticas, crece un 5,2% hasta los 45.245 millones de euros", lo que representa el 92,6% del total del presupuesto.

La consejera de Economía también ha destacado la apuesta firme en el Presupuesto de 2025 por los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, además de la creación de empleo. "Nuestra prioridad es que los andaluces se sientan cada día orgullosos de esta tierra", ha remarcado.

Más gasto social

En este sentido, ha detallado que el Presupuesto de 2025 destina un 63% a gasto social y a las familias, que suma una cifra de 30.903 millones de euros. "Es el mayor esfuerzo de la historia en Sanidad, Educación, Atención a la Dependencia, Empleo y Vivienda", ha recordado la consejera.

España ha subrayado el "esfuerzo adicional" que la Junta de Andalucía dedicará en 2025 para facilitar el acceso a la vivienda, con una dotación de más de 800 millones de euros.

Esta cantidad incluye 526 millones destinados desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, duplicando la inversión de 2018, así como 300 millones adicionales correspondientes al impacto del Plan Fiscal de la Vivienda.

"Con este paquete fiscal, que desde 2022 ha permitido a más de 200.000 familias beneficiarse de un ahorro anual de 300 millones de euros, seguimos priorizando el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes andaluces", ha destacado la consejera. "Ésta, y no otra, es nuestra manera de hacer las cosas", ha incidido.

Agua

Además, España ha destacado que las cuentas autonómicas de 2025 están diseñadas para "avanzar de nuevo en nuestro compromiso con las políticas de agua, realizando un mayor esfuerzo sin precedentes, de 555 millones de euros, que nos va a permitir planificar, invertir y ejecutar más obras hidráulicas".

A ello se suma "un respaldo firme al tejido productivo, a nuestras pymes y a nuestros autónomos, porque son quienes pueden invertir, dinamizar la economía y crear empleo", ha sostenido.