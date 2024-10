Cruz Morcillo: "Me marcan mucho los crímenes donde las víctimas son niños, como el de Asunta o el de Bretón"

Cruz Morcillo necesita poca presentación: es una de las periodistas más reconocidas de España gracias a 30 años contando la crónica negra mejor que nadie. Recientemente ha estrenado programa en Canal Sur: "En Guardia 24/7", donde acerca la imagen más humana de policías, guardias civiles o personal de emergencias. Se puede ver los lunes por la noche en dicha cadena y en su web.

Hablar con Morcillo es repasar la historia de los sucesos de las últimas décadas... cuando se deja entrevistar. Deformación profesional, es capaz de ser ella la que interrogue al periodista que la llama.

"Me marcan mucho los crímenes de niños como el de Asunta o el de Bretón...", confiesa. Esos y los que tienen que ver con personas con problemas mentales. Casi tres décadas hablando de 'los malos' no le resta humor: "Hay delincuentes que tienen gracia", recuerda, en referencia a algún estafador especialmente hábil.

¿De qué trata 'En Guardia 24/7'? ¿Es un programa de sucesos?

No es de sucesos, pero sí que he aprovechado mis contactos, preferencias y gustos. Es una mezcla entre patrullaje puro y duro, acción, pero humanizado. Queremos mostrar que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andalucía tienen una cara humana.

¿Cómo se hace eso?

Lo hacemos a través de perfiles de algunos protagonistas. También con entrevistas donde hablamos de una especialidad, de un caso o de un cuerpo en concreto. Salvo dos o tres, casi ninguno sale de uniforme. Tampoco en dependencias oficiales.

¿Dónde les entrevistan?

A la fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, por ejemplo, en la terraza de un hotel. Y al jefe de la Policía Local de Algeciras, en su estudio de pintura. Porque él pinta. Hace incluso exposiciones. A otros sí que los veremos en su entorno de trabajo.

El 11M no es solo un suceso, es mucho más, porque cambió la historia de este país. Cruz Morcillo

¿Sí?

Sí, veremos a un agente de la Policía Local antes de su patrullaje, a otro de la Policía Nacional o a un bombero haciendo cosas de su vida diaria: jugar con sus hijos, practicando una afición...

¿Cuál de las personas que ha entrevistado hasta ahora le ha marcado más?

Yo soy una persona muy curiosa, empatizo con casi todo. Me interesan todas las personas que entrevisto. Me gustó mucho la fiscal antidroga, transmitía mucha cercanía.

¿Y de los casos de sucesos que ha cubierto? ¿Cuál le ha dejado una huella especial?

Muchos casos se me han quedado marcados. El 11M, por ejemplo, que no es solo un suceso, es mucho más, porque cambió la historia de este país. Me marcan mucho los crímenes de niños como el de Asunta o el de Bretón. Muchísimo. También las desapariciones.

¿Por qué?

Porque a veces la Policía en estos casos te trasladan que ya no hay esperanza y que esa persona desaparecida ha sido víctima de un delito. Que ya la buscan muerta. Pero tienes que hablar con la familia como si siguiera viva.

Hay enfermos mentales que cometen delitos gravísimos. No puedo dejar de empatizar con ellos. Cuando leo su informe y sus vidas pienso en lo que han pasado. Cruz Morcillo

¿Es normal la empatía en los sucesos?

A mí me pasa con enfermos mentales que cometen delitos gravísimos. No puedo dejar de empatizar con ellos. Cuando leo su informe y sus vidas pienso en lo que han pasado ellos y sus familias y entiendes que no saben lo que hacen. Eso es un fracaso de la sociedad, que no acabamos con este asunto. Deberían estar medicados, con una buena asistencia, pero dejamos toda esa responsabilidad a las familias.

¿Hay algún delincuente que le haya caído simpático?

Delincuentes graciosos alguno ha habido. Algún estafador de los inicios que he conocido. Uno al que admiré muchísimo, aunque era un superestafador, fue el 'capitán estafa'. Engañó a militares, a jefazos o a mandos de la Guardia Civil. Era muy divertido. Brillantísimo. Me quedé con las ganas de hacerle una entrevista. Los estafadores de antes tenían más gracia que los de ahora, los que han llegado con Internet.

¿Y eso?

Con Internet de da otra delincuencia que, como la sociedad, ha cambiado mucho. La delincuencia de entonces no es la de ahora.

En las calles hay gente mucho más violenta. Puede haber muchos menos delitos, pero más violencia. Cruz Morcillo

¿Cómo ha cambiado?

Ahora todos los delitos que conocemos en la calle se pueden cometer vía Internet. Todo es mucho más fácil, limpio e impune. Hay más víctimas y es más difícil de perseguir. En las calles hay gente mucho más violenta. Puede haber muchos menos delitos, pero más violencia.

Siempre hablando del trabajo de los policías, guardias civiles, bomberos... Ahora les presenta su trabajo a los andaluces, ¿cómo va ese cambio de perspectiva?

El programa es un regalo. Yo estudié en la Universidad de Sevilla, pero soy de un pueblo de Jaén. Llevo 28 años en Madrid, desde el inicio de mi carrera. Nunca he trabajado en Andalucía. Y poder hacerlo por primera vez ahora, recorrer la comunidad entera... Es un privilegio. Me siento como si fuera becaria, aprendo cada día.