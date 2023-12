Rojas-Marcos, ideólogo del Día de la Bandera: "Ojalá, un partido andaluz como los que fundó Clavero"

Alejandro Rojas Marcos (Sevilla, 1940), el fundador del extinto Partido Andalucista (PA), se siente orgulloso de la celebración institucional del 4 de Diciembre, por segundo año, como el Día de la Bandera.

Por varios motivos. Primero, porque se reconoce la efeméride de aquel día de 1977 en el que los andaluces salieron masivamente a las calles en todas las provincias para reclamar la autonomía plena. El acto quedó empañado por el asesinato en Málaga de Manuel José García Caparrós. Un agente le disparó cuando intentaba colgar una bandera a sus 18 años.

Segundo, porque la idea fue suya y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le recogió el guante hace poco más de un año para institucionalizar este día. De hecho, en 1993 siendo alcalde de Sevilla, él designó esa jornada como el Día de Homenaje a la Bandera, una declaración que después se perdió.

Aquel encuentro con el presidente andaluz se produjo en la Casa museo de Blas Infante, con motivo de la presentación del libro 'Por un poder andaluz', sobre la historia del PA. Al propio Rojas-Marcos le sorprendió que Moreno aceptara la invitación al acto.

Echando la vista atrás y con algo de nostalgia, reconoce que le gustaría que existiera hoy día un partido andaluz como alguno de los que fundó Manuel Clavero, antes y después de pasar por el Ministerio de Regiones y de Cultura.

El primero fue el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA) y, el segundo, Unidad Andaluza. "Eran de Andalucía y para Andalucía", como los definió el propio Clavero el día de su presentación en Sevilla.

Aunque asegura que no estaría en ellos, más de 40 años después, cree que sería "bueno que hubiera partidos andaluces de derechas y de izquierdas como en Cataluña y País Vasco porque eso es lo que les ha dado poder". De hecho, a Juanma Moreno le ha pedido públicamente que dejara las filas del PP y que creara el mismo un partido netamente andaluz. El presidente únicamente respondió con una sonrisa.

El PA estuvo vivo 50 años, una eternidad si se compara con la fugacidad de partidos más recientes y, sobre todo, de sus líderes. Echó a andar en 1965 de su mano y de algunas más y años más tarde se convirtió en alcalde de la capital andaluza entre 1991 a 1995.

Retirado de la vida política, reaparecerá este lunes 4 de diciembre. Como el año pasado, estará presente en san Telmo en la celebración de la efeméride, como siempre con su bolígrafo colgado al cuello y su pequeña libreta negra donde apunta todo.

La foto que protagonizaron ambos en un balcón de la sede del Gobierno andaluz cubierto con una bandera gigante hace un año levantó ampollas en la izquierda.

También que Moreno se abrace cada vez más a los símbolos regionales para portar la bandera 'blanca y verde' y acatar las reclamaciones de los nacionalistas andaluces, entre ellos el propio Rojas-Marcos. De hecho, desde el PSOE hace tiempo que le endosaron el apodo de 'Juanma, el andalucista'.

El fundador del PA descuelga el teléfono para atender a EL ESPAÑOL desde Estocolmo. En política no está en activo, pero físicamente sí. Se empeña cada día en superarse en la disciplina deportiva de Hyrox, que combina ocho kilómetros de running y ocho workouts de manera intercalada. De hecho, su estancia en el país encadinavo se debe a su participación en un campeonato de esta modalidad a sus 83 años. Y ha conseguido clasificarse para el Mundial. Ahí queda eso.

Las manifestaciones previas

Lejos de rendirse, se siente fuerte física y mentalmente. Este domingo aterrizará directamente en Cataluña donde ofrecerá una charla precisamente sobre el 4-D. Por tanto, no va a asistir en las manifestaciones previas organizadas, por separado, por el Foro Economía y Sociedad y por la Plataforma 4-D.

A la primera, de ámbito más conservador, asistirá incluso el presidente de la Junta, quien quiere aprovechar la efeméride para que los andaluces vuelvan a salir a la calle. Esta vez también para clamar ante las cesiones del Gobierno a comunidades como Cataluña y País Vasco tras los pactos del presidente, Pedro Sánchez, para conseguir la investidura.

"Quién nos iba a decir que íbamos a tener que volver a salir a la calle para decir algo tan sensato como que los andaluces no somos españoles de segunda, y para defender a Andalucía frente al riesgo de una España a dos velocidades 46 años después", exclamó este pasado miércoles Juanma Moreno durante su intervención en el debate del Estado de la Comunidad.

Sin embargo, Rojas-Marcos no estará ni en una ni en la otra. Está en Cataluña, pero confiesa a EL ESPAÑOL que no iría aunque estuviera en Sevilla. "Que haya dos manifestaciones quiere decir que el 4 de diciembre ha sido aceptado como un lugar común, pero me gustaría que hubiera una única como aquella de 1977. Por eso aplaudo desde fuera".

En cualquier caso, asegura que se queda con lo positivo: "El 4-D es de todos a pesar del choque de trenes". No obstante, dice abiertamente que el PSOE "no está legitimado" para criticar que Juanma Moreno se haya envuelto en la bandera andaluza poniendo en duda que lo haga de verdad.

A su juicio, "el PSOE se envolvió en la bandera y hoy no está bajo sospecha, sino bajo condena, porque se demostró que no lo hizo de verdad en 40 años de gobierno", y vuelve a lanzar dardos al expresidente socialista Rafael Escuredo.

"Él quitó el día de Andalucía el 4-D porque era un día de todos e instauró el 28-F porque fue cuando la izquierda venció a la derecha", asegura en conversación con este periódico.

Alejandro Rojas Marcos en la Casa en la que se fundó el Partido Andalucista. Noelia Ruiz

Con la perspectiva del tiempo, aunque sigue defendiendo "un andalucismo de un partido soberano", se alegra de que partidos que no son andaluces, sino españoles como es el caso del PP, "asuman el andalucismo de una u otra manera porque eso es bueno para Andalucía y porque hoy día el pueblo andaluz vota en español".

"Falta estética"

Por último, también lanza críticas desde Estocolmo al analizar el contexto de la política nacional. "Lo que me preocupa e indigna no es que el PSOE haya pactado con los independentistas, sino la cantidad de dinero que irá para Cataluña y País Vasco, siendo una gran parte dinero andaluz".

También, "la falta de ética y estética que hay en la política actual". Cree que en el proceso de negociación del nuevo gobierno "no ha habido estética ninguna y eso quiebra la confianza". Sobre todo, añade, al enviarle "flores y sonrisas" a un prófugo de la justicia, refiriéndose a Carles Puigdemont.

Por último, en la conversación con este periódico desde más de 3.500 kilómetros de distancia, vuelve a Andalucía para aplaudir que Juanma Moreno votara el pasado jueves a favor de dos propuestas, a instancias de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, para que el Gobierno andaluz pidiera al Ejecutivo central la gestión de los trenes de Cercanías, como ha hecho Cataluña con Rodalies.

"Eso es alta política, hacer coincidir a la izquierda y a la derecha en beneficio del pueblo y no enfrentarse por todo". Precisamente con el presidente andaluz volverá a coincidir este lunes en san Telmo para celebrar el 4-D, uno de sus días favoritos del año y que nunca debió caer en el olvido.

