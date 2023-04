Feijóo confía en el granero andaluz para llegar a Moncloa con el 'nuevo' PP, que "ya es una alternativa"

Tras el triunfo del presidente andaluz, Juanma Moreno, el pasado 19 de junio, Andalucía se ha convertido en un nuevo granero de votos para los populares de cara a las elecciones municipales del 28-M y las generales.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Sevilla justo para celebrar el primer como tal tras ser elegido con el 98% de los votos en el Palacio de Congresos de esta ciudad. Y lo ha hecho por dos cuestiones. Lo primero, porque quiere mirarse en el espejo de la mayoría absoluta de Juanma Moreno y también en la de Galicia, que consiguió él mismo.

Lo segundo, porque el propio Moreno le dijo que si quería ser presidente de España tenía que venir a la Semana Santa de Andalucía, especialmente a la de Sevilla, ha asegurado Feijóo. "Por eso estoy aquí", confirmando que el resultado que se coseche en esta comunidad y, particularmente, en Sevilla le puede abrir las puertas de la Moncloa al nuevo PP. Un partido que ya "sí es una alternativa de Gobierno".

"Hoy se cumple un año y 48 horas del nuevo PP, que sabe muy bien lo que quiere, volver a la centralidad y recuperar los grandes consensos abandonados desde hace cuatro años en la política española", ha señalado Feijóo.

El presidente gallego ha hecho una parada para convocar a los medios en los Jardines de Murillo de la capital en medio de una agenda maratoniana de visitas a diferentes hermandades de la Semana Santa de Sevilla. El fin, hacer campaña entre pasos y nazarenos.

Desde el PP sevillano ven un guiño cargado de simbolismo que Feijóo haya decidido visitar Sevilla para celebrar su primer año al frente del PP, pero también que la capital sevillana sea la primera que visite tras la convocatoria oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las elecciones del 28 de mayo.

Acompañado del candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, el dirigente nacional desea que en Sevilla también se produzca un cambio electoral tras ocho años de gobierno del PSOE y que prosiga por toda España. "Feijóo me va a traer mucha suerte, también a los sevillanos, y un cambio político en la ciudad", ha señalado Sanz.

En clave nacional, Feijóo se muestra convencido de que España "tiene sed de cambio" para colocar a un partido sólido al frente del Gobierno y no la "multitudinaria coalición" actual que preside Pedro Sánchez y que genera 200 millones de euros de deuda cada día.

"Mapa y cantimplora"

A su juicio, para entenderla hace falta "mapa y cantimplora" para saber "cuántas facciones" la integran. Sobre todo tras el anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales con su plataforma Sumar. "Ya hay, como mínimo, un tripartito".

"Nunca la política española y el número de partidos que apoyan al Gobierno han sido tantos, han estado tan divididos y han hecho tan débil al presidente", ha recriminado.

Ante esta situación, el presidente del PP ha asegurado que en el país hay la necesidad de un Gobierno formado por un "partido sólido" que pueda nombrar y cesar a sus ministros y tenga un proyecto al servicio de España.

Además, ha criticado lo que considera una campaña permanente de descalificaciones por parte de todo el Gobierno, recriminando a Sánchez que "mande a sus 22 ministros diariamente a insultar al jefe de la oposición".

Para Feijóo, esta actitud de Sánchez se debe a que no tiene argumentos y prefiere recurrir a las descalificaciones. "Hace un año dije en Sevilla que yo no venía a insultar al señor Sánchez, venía a ganar las elecciones. Y hoy, un año después, me reafirmo".

Por último, a preguntas de los periodistas, sí le ha hecho una petición a Sánchez: que aclare la divergencia que existe entre sus cifras de parados y las que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Todo ello después de que esta entidad haya venido a decir que los datos del Gobierno "no reflejan de forma fiel el número de personas activas y con empleo".

Feijóo valora de forma positiva cualquier descenso del paro, pero no entiende "muy bien el triunfalismo del Gobierno", ha dicho, porque en este primer trimestre del año hay más parados, concretamente 25.000 más, que en el último trimestre de 2022.

